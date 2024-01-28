بعكس ما أعلنوا.. تعرَّف على نجوم برشلونة الذين تخلوا عن تشافي

بعكس ما أعلنوا.. تعرَّف على نجوم برشلونة الذين تخلوا عن تشافي
كشفت صحيفة "أتلتيك" عن نجوم برشلونة الذين تخلوا عن تشافي مدرب الفريق الكتالوني.
وأعلن تشافي أمس السبت أنه سيغادر برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وجاءت تصريحاته بعد الخسارة 3/5 أمام فياريال في الدوري الإسباني.
وقال تشافي: "ما لا أريده هو أن أكون مشكلة، لطالما أردت أن أكون الحل، أريد الأفضل لهذا النادي، وأفضل شيء هو أن أغادر في يونيو".
ووفقًا للصحيفة فإنه رغم أن اللاعبين دافعوا عن تشافي علنًا، فإنهم لم يكونوا دائمًا متفقين بشكل خاص معه".
وأوضحت أن عددًا من اللاعبين البارزين في غرفة الملابس، مثل: روبرت ليفاندوفسكي، لم يحافظوا على علاقة إيجابية دائمًا مع تشافي.
وأكدت الصحيفة أنه رغم تصريحات فرينكي دي يونغ ورونالد أراوخو وجواو كانسيلو التي أظهرت دعم تشافي، فإن اللاعبين لم يدعموا تشافي حقيقة.
وأشارت إلى أن تشافي كان يفتقر إلى الحلفاء، وأوضحت أنه عقد اجتماعًا عاجلًا مع كبار المسؤولين التنفيذيين في برشلونة.
وكان الرئيس خوان لابورتا، والمدير الرياضي ديكو، والمديران التنفيذيان رافا يوستي وإنريك ماسيب من بين الشخصيات الرئيسة التي من المفترض أن تكون في ذلك الاجتماع، إذ كان منصب تشافي ومستقبله في النادي هو الموضوع الرئيس للمناقشة.
ونقلت "ذا أتلتيك" عن مصادر رفيعة المستوى قريبة من المديرين التنفيذيين للنادي، دون الكشف عن هويتها، أن لابورتا غادر الاجتماع مصرًا على أنه لا يزال يحتفظ بثقته في تشافي، رغم أن بعض المقربين منه في مجلس الإدارة يقترحون اتباع نهج أكثر تدخلًا.
وقالت الصحيفة إنَّ ما لم يتوقعه لابورتا هو أنه بمجرد انتهاء الاجتماع، تم إبلاغه بأن تشافي نفسه طلب محادثة فردية.
والتقى لابورتا مع تشافي بشكل فردي بعد الخسارة من فياريال، وذكرت محطة RAC1 أن الاجتماع بين المدير والرئيس كان يجري بينما كانت وسائل الإعلام جالسة تنتظر في غرفة الصحافة.
وفي تلك المرحلة، مع مرور ساعة دون ظهور مدير برشلونة، بدأ الشعور وكأن قرارًا كبيرًا قد يكون في طور الإعلان، قبل أن يعلن تشافي عن تصريحه بالرحيل بنهاية الموسم الحالي.
وخسر برشلونة 1/4 أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض، ثم فاز /1 على اونيونيستا سالامنكا في كأس ملك إسبانيا، ثم 4/2 على ريال بيتيس في الليغا، قبل أن يخسر 2/4 أمام أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا، ثم خسر 3/5 أمام فياريال في الدوري الإسباني.
وبخسارة نهائي كأس السوبر الإسباني والخروج من كأس ملك إسبانيا ينافس برشلونة على لقبي الليغا ودوري أبطال أوروبا.
لكن برشلونة يتأخر بـ10 نقاط عن ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الليغا، ويملك برشلونة عند 44 نقطة، في المركز الثالث.
وتولى تشافي تدريب برشلونة في نوفمبر 2021 وقاد الفريق للفوز بلقبي الليغا وكأس السوبر الإسباني الموسم الماضي، لكنه يتعرض لانتقادات متزايدة، وقد أصبح المدرب الأكثر خسارة في تاريخ النادي الكتالوني.
ومنذ تعيينه مدربًا لبرشلونة في نوفمبر 2021 خسر تشافي مع برشلونة 26 مرة في 122 مباراة، وتعادل 20 مرة، وحقق الفوز 76 مرة.