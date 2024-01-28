بعكس ما أعلنوا.. تعرَّف على نجوم برشلونة الذين تخلوا عن تشافي

كشفت صحيفة "أتلتيك" عن نجوم برشلونة الذين تخلوا عن تشافي مدرب الفريق الكتالوني.

وأعلن تشافي أمس السبت أنه سيغادر برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وجاءت تصريحاته بعد الخسارة 3/5 أمام فياريال في الدوري الإسباني.

وقال تشافي: "ما لا أريده هو أن أكون مشكلة، لطالما أردت أن أكون الحل، أريد الأفضل لهذا النادي، وأفضل شيء هو أن أغادر في يونيو".

ووفقًا للصحيفة فإنه رغم أن اللاعبين دافعوا عن تشافي علنًا، فإنهم لم يكونوا دائمًا متفقين بشكل خاص معه".

وأوضحت أن عددًا من اللاعبين البارزين في غرفة الملابس، مثل: روبرت ليفاندوفسكي، لم يحافظوا على علاقة إيجابية دائمًا مع تشافي.