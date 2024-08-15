أدلى عماد متعب، أسطورة الأهلي المصري، بتعليق مثير بشأن اللاعب الواعد يوسف سيد عبد الحفيظ الذي شارك في لقاء فريقه مساء أمس الأربعاء ضد إنبي.

وتعادل الأهلي مع مضيفه إنبي بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر الدوري المصري.

وواصل الأهلي إشراك لاعبيه الصاعدين بعد حسم لقب الدوري المصري، ومن بينهم يوسف سيد عبد الحفيظ لاعب فريق الشباب مواليد 2005.

وقال متعب عبر قناة "أون تايم سبورتس" إن مستوى الناشئين الذين تم الدفع بهم من جانب الأهلي في لقاء إنبي يبدو جيداً موجهاً الشكر لمسؤولي قطاع الناشئين على امتلاك النادي هذا العدد من المواهب.

وأشار إلى أن هناك عناصر واعدة تملك الموهبة مثل مصطفى مخلوف حارس المرمى وأحمد عابدين ومصطفى أبو الخير.

وأوضح أن يوسف سيد عبد الحفيظ يملك جرأة غير طبيعية فهو ينطلق سريعًا من أجل تسجيل الأهداف، ويملك مقومات رائعة وذلك بعد استعراضه لهجمة سريعة قادها اللاعب الواعد.

وأضاف:" يوسف يملك شخصية لاعب الأهلي، وأعتقد أن توقيت الدفع بهؤلاء الصاعدين مناسب للغاية للتعبير عن قدراتهم بشكل مميز".

يوسف هو نجل سيد عبد الحفيظ نجم الأهلي الأسبق، والذي شغل منصب مدير الكرة بالقلعة الحمراء مرات عديدة.

ويجيد يوسف صاحب الـ 18 عامًا اللعب في مركزي الظهير الأيمن وخط الوسط المهاجم.