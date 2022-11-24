جوليان وارد المدير الرياضي في ليفربول يرحل بنهاية الموسم
أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، أن جوليان وارد المدير الرياضي في ليفربول قرر الرحيل عن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نهاية الموسم الجاري، بعد عام واحد من خلافة مايكل إدواردز في المنصب.
وذكرت تقارير أن ليفربول أصيب بالدهشة وخيبة الأمل وسيقرر ما إذا كان سيحافظ على نموذج المدير الرياضي الذي ظهر بالنادي في 2016.
وسيلعب المدرب يورغن كلوب دورا حاسما في قرار ليفربول حول المنصب، بعدما مدد تعاقده في أبريل نيسان الماضي حتى 2026.
وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" إن وارد، الذي عمل سابقا في مانشستر سيتي، ليس لديه أي خطط فورية للانضمام لأي ناد آخر.
وجاء قرار وارد بالرحيل في الوقت الذي تفكر فيه مجموعة "فينواي سبورتس" الأمريكية المالكة لليفربول في إمكانية بيعه.
وأحرز ليفربول لقب الدوري موسم 2019/2020 ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تحت قيادة كلوب وحصد اللقب عام 2019.