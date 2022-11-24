جوليان وارد المدير الرياضي في ليفربول يرحل بنهاية الموسم

أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، أن جوليان وارد المدير الرياضي في ليفربول قرر الرحيل عن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نهاية الموسم الجاري، بعد عام واحد من خلافة مايكل إدواردز في المنصب.

وذكرت تقارير أن ليفربول أصيب بالدهشة وخيبة الأمل وسيقرر ما إذا كان سيحافظ على نموذج المدير الرياضي الذي ظهر بالنادي في 2016.