المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022

وواصل منتخب إنجلترا حملته الناجحة نحو استعادة لقب كأس العالم لكرة القدم، الغائب عن خزائنه منذ العام 1966، عقب تأهله لدور الـ16 للمونديال المقام حاليًا في قطر، إثر تغلبه 3 - صفر على منتخب ويلز في المواجهة البريطانية التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة.

وفرض المنتخب الإنجليزي، الذي كان يكفيه التعادل للصعود رسميًا للأدوار الإقصائية في البطولة، سيطرته على مجريات المباراة في معظم الأوقات، وحقق انتصاره بأقل جهد في ظل استسلام واضح من جانب المنتخب الويلزي للخسارة، حيث عجز لاعبوه عن تهديد مرمى منتخب (الأسود الثلاثة) على مدار شوطي اللقاء.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 7 نقاط، ليتربع على صدارة المجموعة، ويضرب موعدًا مع منتخب السنغال، وصيف المجموعة الأولى، يوم الأحد المقبل في دور الـ16.