المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022
تأكد صعود 5 منتخبات بين الـ32 مشاركًا إلى مرحلة خروج المغلوب "دور الـ16" من كأس العالم لكرة القدم، بعد صعود منتخبين جديدين مساء الثلاثاء.
وصعد كل من منتخب إنجلترا وأمريكا، لينضما إلى كل من فرنسا، والبرازيل، والبرتغال، الذين حسموا صعودهم بنهاية الجولة الثانية.
وواصل منتخب إنجلترا حملته الناجحة نحو استعادة لقب كأس العالم لكرة القدم، الغائب عن خزائنه منذ العام 1966، عقب تأهله لدور الـ16 للمونديال المقام حاليًا في قطر، إثر تغلبه 3 - صفر على منتخب ويلز في المواجهة البريطانية التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة.
وفرض المنتخب الإنجليزي، الذي كان يكفيه التعادل للصعود رسميًا للأدوار الإقصائية في البطولة، سيطرته على مجريات المباراة في معظم الأوقات، وحقق انتصاره بأقل جهد في ظل استسلام واضح من جانب المنتخب الويلزي للخسارة، حيث عجز لاعبوه عن تهديد مرمى منتخب (الأسود الثلاثة) على مدار شوطي اللقاء.
وبهذا الانتصار، رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 7 نقاط، ليتربع على صدارة المجموعة، ويضرب موعدًا مع منتخب السنغال، وصيف المجموعة الأولى، يوم الأحد المقبل في دور الـ16.
أمريكا في مواجهة هولندا
كما أحرز كريستيان بوليسيتش هدفًا وتعرض للإصابة وهو يفعل ذلك لتتغلب الولايات المتحدة 1-صفر على إيران، يوم الثلاثاء، وتتأهل إلى دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم بعد سيطرتها على المباراة الممتعة التي جرت في المجموعة الثانية.
وستلتقي أمريكا نظيرتها هولندا متصدرة المجموعة الأولى في دور ثمن النهائي.
يذكر أن 3 منتخبات بين الـ32 مشاركًا في كأس العالم تأهلت، أمس الإثنين، إلى دور الـ16 قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات هي فرنسا حاملة اللقب، والبرازيل صاحبة الرقم القياسي في الفوز باللقب 5 مرات، والبرتغال بطلة أوروبا 2016.