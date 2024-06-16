طفلة تصدم كريستيانو رونالدو بطلب غريب (صورة)
تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طلبًا غريبًا على هامش مشاركته في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).
ويستعد رونالدو للظهور للمرة السادسة في تاريخه ببطولة أوروبا منذ مشاركته الأولى في نسخة 2004 التي أقيمت في بلاده.
ونجح رونالدو في قيادة منتخب البرتغال للتتويج بلقب اليورو مرة وحيدة في نسخة 2016.
ونال رونالدو استقبالًا حافلًا بعد وصوله رفقة منتخب البرتغال إلى ألمانيا لخوض منافسات البطولة القارية.
ويلعب منتخب البرتغال في المجموعة السادسة بجانب منتخبات التشيك وتركيا وجورجيا.
ولكن رونالدو يواجه موقفًا يبدو غريبًا بعدما حفلت طفلة صغيرة تدعى نورا لافتة أمام فندق إقامة المنتخب البرتغالي في ألمانيا.
وكتبت الطفلة الصغيرة: "رونالدو.. أريد أن أكون زوجة ابنك" إشارة إلى رغبتها في الارتباط بنجله كريستيانو جونيور الذي يبلغ 13 عامًا فقط.
ويعيش نجل رونالدو برفقة والده وأسرته في المملكة العربية السعودية في ظل ارتباط النجم الأسطوري بنادي النصر السعودي منذ يناير 2023.
ويلعب كريستيانو جونيور في مرحلة الفئات السنية بنادي النصر تمهيدًا لخوض مشواره الكروي مستقبلًا.