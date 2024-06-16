طفلة تصدم كريستيانو رونالدو بطلب غريب (صورة)

ولكن رونالدو يواجه موقفًا يبدو غريبًا بعدما حفلت طفلة صغيرة تدعى نورا لافتة أمام فندق إقامة المنتخب البرتغالي في ألمانيا.

وكتبت الطفلة الصغيرة: "رونالدو.. أريد أن أكون زوجة ابنك" إشارة إلى رغبتها في الارتباط بنجله كريستيانو جونيور الذي يبلغ 13 عامًا فقط.