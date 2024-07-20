حدد نادي ليفربول الإنجليزي سعر لاعبه الهولندي فيرجيل فان دايك بعد تلقيه عروضاً سعودية للرحيل عن صفوف الريدز.

وينتهي عقد فان دايك مع ليفربول في صيف 2025، ولم يجدد قائد الريدز بشكل رسمي حتى الآن.

وكشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عبر حسابه بمنصة إكس عن جلسة عقدها ممثلي فان دايك مع صندوق الاستثمارات السعودي للتفاوض بشأن العروض المقدمة للاعب للرحيل إلى المملكة في الموسم المقبل.

وأضاف "فان دايك لم يرفض إمكانية الانضمام إلى الدوري السعودي، بل أعطى الضوء الأخضر للتفاوض مع ليفربول".

وتابع "ليفربول طلب 55 مليون يورو لإطلاق سراح قائده والاستغناء عن خدماته، ولكن هذا الرقم يبدو مرتفعًا بالنسبة للمفاوض السعودي الذي طلب مهلة للتفكير".

وأكد أن مغالاة ليفربول تهدد انتقال فان دايك للدوري السعودي موضحًا أن مسألة انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل نقطة مهمة أيضًا في حسابات ليفربول خاصة أن اللاعب سيرحل مجانًا عقب نهاية عقده.

وارتبط اسم فان دايك بالرحيل إلى نادي النصر السعودي في الموسم المقبل لدعم خط دفاعه.

ولعب فان دايك مؤخرًا مع منتخب هولندا ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024"، وقاد الطواحين للتأهل إلى نصف النهائي قبل الخسارة أمام إنجلترا بنتيجة 1-2.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب اليورو بعد تغلبه على إنجلترا بنتيجة 2-1 في اللقاء النهائي.