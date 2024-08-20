ظهر فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد بشكل صادم، خلال مباراة فريقه أمام مايوركا، بافتتاح مباريات الدوري الإسباني "لا ليغا"، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.

وبعدما افتتح البرازيلي رودريغو التسجيل للريال، تمكن الكوسوفي فيدات موريكي من معادلة النتيجة وانتزاع نقطة ثمينة لأصحاب الأرض.

وتم تداول فيديو ظهر فيه فيني وهو تائه في الملعب، بل ولا يجد له مكانًا.

وقام مبابي –وفقًا للفيديو المتداول- بالحديث مع فينيسيوس، وطلب منه أن يكون بجانبه في الجانب الأيسر؛ لأن رودريغو على اليمين.

وظهر القلق على وجه النجم البرازيلي، مثلما كان ظاهرًا على بيلينغهام ومبابي ورودريغو.

وبدأ ريال مدريد بقيادة نجمه الجديد الفرنسي كيليان مبابي مشوار الدفاع عن لقبه بتعادل مخيّب أمام مضيفه ريال مايوركا 1-1 ضمن المرحلة الافتتاحية للدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى غرار مباراة أتالانتا، دفع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بمبابي أساسيًّا في مباراته الأولى على الإطلاق بالدوري الإسباني بعد انتقاله من باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة طال انتظارها.

وشهد اللقاء في لحظاته الأخيرة طرد الفرنسي فيرلان مندي من جانب ريال مدريد قبل صافرة النهاية.