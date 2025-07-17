رفض عرضاً ضخماً.. مؤشر جديد على انتقال يوسف بلايلي إلى مولودية الجزائر

رفض النجم الجزائري يوسف بلايلي، عرضًا جديدًا قدمه له الترجي الرياضي التونسي لتجديد عقده، في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا كبيرًا.

وكان بلايلي أحد أبرز لاعبي الترجي خلال في كأس العالم للأندية، حيث سجل الهدف الحاسم في مرمى نادي لوس أنجلوس الأمريكي، محققًا أول 3 نقاط للفريق التونسي في البطولة.

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إلا أن البالغ من العمر 33 عامًا غاب عن مواجهة تشيلسي الإنجليزي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ومنذ تلك المباراة، اختفى اللاعب عن المشهد، مما أثار تكهنات حول رغبته في مغادرة فريق باب سويقة قبل انتهاء عقده المقرر في العام 2026.

رفض عرض التجديد من الترجي.

كشفت تقارير إعلامية، عن رفض بلايلي عرضاً جديدًا من الترجي التونسي لتجديد عقده، مقابل بقيمة 290 ألف دينار تونسي شهريًا.

وأفادت تقارير إعلامية بأن بلايلي يتواجد، حاليًا، في الجزائر لقضاء إجازته، قبل أن يتخذ قراره النهائي بشأن البقاء أو الرحيل، خاصة مع تلقيه عروضًا من أندية أخرى تسعى إلى ضمه.

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ويبدو أن نجم المنتخب الجزائري يقترب من العودة إلى ناديه السابق، مولودية الجزائر، بعد أن تلقّى عرضًا ماليًا مغريًا عبر وكيل أعماله، يقدر بـ 90 ألف يورو شهريًا.

وتشير التقارير إلى أن عودة بلايلي إلى الدوري الجزائري أصبحت قريبة جدًا، ومن المتوقع أن يُعلن عن الاتفاق، رسميًا، في الأيام القليلة المقبلة بين إدارة الترجي التونسي، ونادي مولودية الجزائر.