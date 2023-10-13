نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا 2023، من 13 يناير/كانون الثاني حتى 11 فبراير/شباط، بمشاركة 24 منتخبًا.

وتم تقسيم المنتخبات الـ 24 المشاركة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، يتأهل الأول والثاني مباشرة لدور الستة عشر، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات.

وأقيمت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 لكرة القدم، مساء الخميس، بحديقة المعارض بأبيدجان، عاصمة البلد المضيف كوت ديفوار.

وتواجد 4 أسماء كبيرة في عالم كرة القدم بالقارة السمراء في مراسم إجراء القرعة، وهم: الإيفواري ديدييه دروغبا، والنيجيري جون أوبي ميكيل، والسنغالي ساديو ماني، والمغربي أشرف حكيمي.