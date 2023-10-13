نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023
وقع المنتخب المصري في مجموعة متوازنة بكأس الأمم الأفريقية، بعد أن جاء على رأس المجموعة الثانية بجوار كل من: غانا، والرأس الأخضر، وموزمبيق.
وتستضيف كوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية بعد نسخة 1984، التي اختتمت بتتويج منتخب الكاميرون بطلاً أمام نيجيريا.
فيما حلَّ المنتخب السنغالي حامل اللقب السنغال في مجموعة سهلة نسبيًا، وجاء معه: الكاميرون، وغينيا، وغامبيا.
أما المنتخب المغربي رابع مونديال 2022، فجاءت مجموعته سهلة أمام: الكونغو الديمقراطية، وزامبيا، وتنزانيا.
فيما جاء المنتخب الإيفواري صاحب الأرض في مجموعة قوية أمام: نيجيريا، وغينيا الاستوائية، وغينيا بيساو.
وبالنسبة لباقي المجموعات وقعت تونس مع: مالي، وجنوب أفريقيا، وناميبيا، أما الجزائر فوقعت مع: بوركينا فاسو، وموريتانيا، وأنغولا.
وفيما يلي قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023
المجموعة الأولى:
كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو
المجموعة الثانية:
مصر - غانا - كاب فيردي "الرأس الأخضر" - موزمبيق
المجموعة الثالثة:
السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا
المجموعة الرابعة:
الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنغولا
المجموعة الخامسة:
تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا
المجموعة السادسة:
المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا
وتنطلق بطولة أمم أفريقيا 2023، من 13 يناير/كانون الثاني حتى 11 فبراير/شباط، بمشاركة 24 منتخبًا.
وتم تقسيم المنتخبات الـ 24 المشاركة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، يتأهل الأول والثاني مباشرة لدور الستة عشر، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات.
وأقيمت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 لكرة القدم، مساء الخميس، بحديقة المعارض بأبيدجان، عاصمة البلد المضيف كوت ديفوار.
وتواجد 4 أسماء كبيرة في عالم كرة القدم بالقارة السمراء في مراسم إجراء القرعة، وهم: الإيفواري ديدييه دروغبا، والنيجيري جون أوبي ميكيل، والسنغالي ساديو ماني، والمغربي أشرف حكيمي.