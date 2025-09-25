رسميًا: ليفربول يربط نجمه الصاعد بأول عقد احترافي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده مع نجمه الصاعد ريو نغوموها بأول عقد احترافي في مسيرته الكروية.

أخبار ذات علاقة 5 إشارات مهمة.. كيف خذل ليفربول محمد صلاح في معركة الكرة الذهبية؟

وأصبح نغوموها مؤهلًا للتوقيع على عقد احترافي بعد بلوغه السابعة عشرة من عمره في 29 أغسطس الماضي، ليرتبط مستقبله القريب ببطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يفصح ليفربول عن مدة العقد أو شروطه، لكن الحد الأقصى للعقد الذي يمكن للاعب في سن السابعة عشرة التوقيع عليه هو ثلاث سنوات.

كما يفرض النادي حدًا أقصى لأجور اللاعبين في هذه الفئة العمرية.

أخبار ذات علاقة لعنة الرباط الصليبي.. ليفربول يفقد نجمه حتى نهاية الموسم

وانضم الجناح الموهوب إلى تشيلسي في سن الثامنة، لكنه غادر النادي اللندني الصيف الماضي معتقدًا أن الطريق إلى الفريق الأول سيكون أكثر وضوحًا في أنفيلد.

وأثارت هذه الخطوة احتكاكات وصلت إلى المستوى التنفيذي بين الناديين، ما أدى إلى منع كشافة ليفربول من حضور مباريات الفرق الشبابية في ملعب تدريبات تشيلسي.

وقد أثبتت قناعة نغوموها صحتها، حيث تم تصعيده سريعًا من فريق تحت 18 سنة إلى فريق تحت 21 سنة في ليفربول، وشارك أول مرة مع الفريق الأول بقيادة المدرب آرني سلوت في الفوز على أكرينجتون ستانلي في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

أخبار ذات علاقة معجزات آرني سلوت.. كم مرة فاز ليفربول في الوقت القاتل هذا الموسم؟

وأصبح اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا جزءًا أساسيًا من الفريق الأول هذا الصيف، وسجل اسمه في سجلات النادي بإنجازين تاريخيين، حيث أصبح أصغر هداف في تاريخ ليفربول بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 100 أمام نيوكاسل في الدوري الممتاز في أغسطس الماضي.

كما أصبح أصغر لاعب يمثل النادي في البطولات الأوروبية بعد مشاركته كبديل أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.