خطوة مفاجئة من مانشستر سيتي تحبط النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي يسعى لإقناع حارس مرمى الفريق، إيدرسون، بالبقاء ضمن صفوفه للموسم المقبل من خلال محاولة أخيرة.

وترغب إدارة النصر السعودي، في التعاقد مع إيدرسون، لتعزيز مركز حراسة المرمى في الموسم المقبل، بعد رحيل الكولومبي دافيد أوسبينا وكذلك وليد عبدالله.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإنه في الوقت الذي يسعى فيه النصر السعودي للتعاقد مع الحارس البرازيلي مقابل صفقة ضخمة تصل إلى حصوله على 900 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، سيتقدم السيتي بعرض جديد لمنع لاعبه من الرحيل إلى دوري روشن السعودي.

وأوضحت الصحيفة، أن مانشستر سيتي سيلتقي مع وكلاء إيدرسون خلال الأسبوع المقبل للحديث بشأن زيادة راتبه، لضمان استمراره مع الفريق، ولكن من المتوقع ألا يقدم النادي الإنجليزي عرضاً يصل أو يقارب العرض الذي يستعد النادي السعودي لدفعه.

وأشار التقرير، إلى أن مانشستر سيتي سيعرض زيادة تصل إلى 75% من راتب لاعب منتخب البرازيل، ليضمن التزامه بعقده مع النادي في الفترة المقبلة، حيث إن عقده يمتد لموسمين إضافيين.

وأوضح "ذا صن" في الوقت ذاته أن مانشستر سيتي لن يقف في طريق اللاعب حال تمسك بالرحيل، ولكن النادي سيطلب الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني على أقل تقدير من النادي الراغب في الحصول على خدماته.

وأكدت تقارير إعلامية أن النصر السعودي وافق بالفعل على الشروط الشخصية والمالية ومدة العقد التي حددها الدولي البرازيلي.

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وكان النصر منح مانشستر سيتي مهلة مدتها 48 ساعة، من أجل الموافقة على عرض ضم إيدرسون، البالغ من 25 إلى 30 مليون يورو.

وشارك إيدرسون مع مانشستر سيتي في 332 مباراة، خرج منها بـ155 مباراة بشباك نظيفة.