بيولي يهدد موسم الاتحاد السعودي.. والسبب بنزيما وإيطاليا

مدرب محلي

طيلة مسيرته التدريبية لم يغادر بيولي الأندية الإيطالية قط، على الرغم من خبرته الطويلة في الملاعب، إلا أنه لا يعرف سوى أندية جنة كرة القدم.

ستكون مخاطرة كبيرة استقدام مدرب مثل بيولي لبيئة مختلفة تمامًا عن إيطاليا، لو تحدثنا عن تدريبه فريقا إسبانيا أو فرنسيا ربما وقتها كان الأمر سيصبح مقبولًا، لكن الكرة السعودية والبيئة والثقافة تختلف تمامًا، وهذا لن يساعد المدرب صاحب الـ 58 بأي شكل من الأشكال، كما حدث مع غاياردو.

عمره قصير وإنجازاته محدودة

أطول فترة تولى فيها بيولي تدريب أي فريق كانت فترة ولايته في ميلان والتي دامت خمس سنوات تقريبًا.

240 مباراة مع ميلان هي عمره التدريبي هناك، على الرغم من ذلك لم يحقق سوى بطولة واحدة فقط هي الدوري.

في نهاية المطاف يملك بيولي معدلًا قصيرًا للغاية لفترات تدريبه للأندية يصل إلى عام وحوالي أربعة أشهر.

وفي إحدى مهماته التدريبية مع باليرمو قضى شهرين فقط في صفوف الفريق قبل أن تتم إقالته، بعد أن خاض مواجهتين فقط معه، كل تلك مؤشرات تقول إنه لن يكون مناسبًا للاتحاد، وأنه صفقة محكوم عليها بالفشل مسبقًا.