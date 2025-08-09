صفقة النصر القادمة.. برشلونة يودع إينيغو مارتينيز (فيديو)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت، رسمياً رحيل لاعبه إينيغو مارتينيز عن صفوف الفريق.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر منصة إكس تغريدة ودع خلالها اللاعب المخضرم صاحب الـ 34 عاماً.

وأعلن الفريق الإسباني رحيل لاعبه عبر بيان رسمي موجهاً الشكر إلى مارتينيز على احترافيته والتزامه خلال فترة لعبه بقميص البلوغرانا.

وتمنى نادي برشلونة التوفيق للاعب مارتينيز في وجهته القادمة بعد أن انضم للفريق الإسباني في صيف 2023 قادماً من أتلتيك بلباو.

ولعب مارتينيز في موسم 2023 – 2024 خلال 25 مباراة تحت قيادة المدرب السابق تشافي هيرنانديز بينما خاض 46 مباراة في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب هانز فليك.

وحقق إينيغو مع برشلونة الألقاب المحلية في الموسم الماضي وساهم في تأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأتم مارتينيز اتفاقه مع النصر السعودي لتدعيم صفوف فريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الموسم الجديد.

وكان النصر قد تحرك لضم اللاعب الإسباني تعويضاً لرحيل مواطنه إيمريك لابورت نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق.