الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا
يحل الأهلي المصري ضيفا، اليوم السبت، على منافسه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في ختام منافسات الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتقام أيضا، اليوم السبت، مواجهة صعبة للوداد المغربي حامل اللقب خارج دياره أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي، كما يستضيف شبيبة القبائل الجزائري منافسه فيتا كلوب الكونغولي.
وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (لوفتوس فيرسفيلد) في جنوب أفريقيا الساعة 15:0 بتوقيت القاهرة.
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق علي محمد علي.
ترتيب المجموعة
يتصدر المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا فريق الهلال السوداني برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة وحيدة.
ويحتل صن داونز المركز الثاني برصيد 7 نقاط بعدما حقق انتصارين وتعادلا وحيدا دون خسارة.
ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعدما حقق فوزا وتعادلا وتلقى خسارةوحيدة.
ويقبع القطن الكاميروني في المركز الأخير بلا نقاط وتبخرت آماله في التأهل عن هذه المجموعة بشكل رسمي.
تاريخ المواجهات
يتفوق الأهلي في تاريخ مواجهاته ضد صن داونز بعدما تقابل الفريقان من قبل خلال 13 مباراة، وفاز الأهلي 5 مرات مقابل 3 انتصارات حققها صن داونز وخرجت المواجهة بالتعادل في 5 مناسبات.
ولم يعرف الأهلي طعم الفوز في أي مواجهة أمام صن داونز في جنوب أفريقيا، كما أن الأهلي لم يخرج بشباك نظيفة من معقل الفريق الأصفر.
وبدأت اللقاءات بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2001، وتعادل الفريقان في جنوب أفريقيا بنتيجة 1-1 ثم فاز الأهلي بنتيجة 3-0 في القاهرة وحسم اللقب.
وتقابل الفريقان في ثمن نهائي دوري الأبطال نسخة 2007، وتعادلا في جنوب أفريقيا بنتيجة 2-2 وفاز الأهلي في القاهرة بنتيجة 2-0.
وحقق صن داونز فوزه الأول على الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال نسخة 2019 بنتيجة 5-0، وهي أكبر خسارة للأهلي قاريا، ثم فاز الفريق الأحمر بنتيجة 1-0 في مصر.
وتقابل الفريقان في ربع نهائي نسخة دوري الأبطال 2020، وفاز الأهلي بنتيجة 2-0 في القاهرة ثم تعادلا في جنوب أفريقيا بنتيجة 1-1.
وتجدد الموعد في ربع نهائي نسخة دوري الأبطال 2021، وفاز الأهلي بنتيجة 2-0 في القاهرة وتعادلا في جنوب أفريقيا بنتيجة 1-1.
ولعب الفريقان في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال 2022، وفاز صن داونز ذهابا وإيابا بنتيجة 1-0 ثم تقابلا في مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية وتعادلا بنتيجة 2-2 في القاهرة.
وسجل الأهلي 17 هدفاً مقابل 14 هدفاً سجلها صن داونز، ويعد خالد بيبو هداف لقاءات الفريقين برصيد 3 أهداف.
أسلحة الأهلي
يخوض الأهلي اختبارا يبدو مصيريا في مواجهة صن داونز خاصة أن الخسارة ستعقد موقف وصيف النسخة الماضية في التأهل إلى ربع النهائي.
وقال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن المواجهة ستكون صعبة خاصة أن صن داونز أظهر قوته في مباراة القاهرة.
وأشار إلى أن فريقه سيلعب لتحقيق نتيجة إيجابية والبحث عن الفوز مؤكدا أنه يبحث عن الوصول لمرمى المنافس بعدة حلول.
ويغيب عن الأهلي المدافع محمود متولي بجانب أكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة، وتحيط الشكوك حول جاهزية حسين الشحات رغم مشاركته في جانب من تدريبات الفريق خلال الساعات الماضية.
ويعتمد الأهلي على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي، وأمامه الرباعي محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أليو ديانغ أو حمدي فتحي وبجواره مروان عطية وصانع الألعاب أحمد قندوسي وعلى الأطراف طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر، والمهاجم بيرسي تاو أو محمد شريف.
أوراق صن داونز
يطمع صن داونز في تحقيق الفوز على حساب الأهلي للاقتراب بقوة من حسم التأهل عن هذه المجموعة في ظل اشتعال المنافسة مع الهلال.
وقال رولاني موكوينا، مدرب صن داونز، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه يعلم جيداً أن فارق الخبرات يصب لصالح الأهلي ولكنه سيلعب مباراة كرة قدم يبحث من خلالها عن تحقيق الفوز.
وأضاف: "الفوز هو عقلية صن داونز سواء لدى اللاعبين أو المدربين والجمهور، ونسعى لحصد النقاط الثلاث أمام الأهلي".
ويعتمد صن داونز على تشكيلة تضم حارس المرمى رونوين ويليامز، وأمامه الرباعي جرانيت كيكانا وموتوبي مفالا وكوليسو موداو وأوبري موديبا في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط تيبوهو موكوينا وبجواره الثنائي سيفيليلي موكوليسي ومارسيو آليندي، مع ثلاثي خط الهجوم بيتر شالوليلي وتيمبا زواني وكاسيوس ميلولا.
وقال أحمد أبومسلم، نجم الأهلي الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن أجواء ملعب صن داونز والرطوبة العالية تدفع الأهلي للعب بحذر شديد والاعتماد على توزيع المجهود البدني والحفاظ على نظافة الشباك.
وأوضح أنه عاش هذه الأجواء في نهائي دوري الأبطال 2001 فالرطوبة تمثل عقبة أمام اللاعبين وهو ما يجعل كولر مطالبا بالتحضير الهادئ وإغلاق المساحات.
ورشح أبومسلم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لقيادة هجوم الأهلي للاستفادة من سرعاته في الخط الأمامي.