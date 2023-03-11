الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

تاريخ المواجهات

يتفوق الأهلي في تاريخ مواجهاته ضد صن داونز بعدما تقابل الفريقان من قبل خلال 13 مباراة، وفاز الأهلي 5 مرات مقابل 3 انتصارات حققها صن داونز وخرجت المواجهة بالتعادل في 5 مناسبات.

ولم يعرف الأهلي طعم الفوز في أي مواجهة أمام صن داونز في جنوب أفريقيا، كما أن الأهلي لم يخرج بشباك نظيفة من معقل الفريق الأصفر.

وبدأت اللقاءات بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2001، وتعادل الفريقان في جنوب أفريقيا بنتيجة 1-1 ثم فاز الأهلي بنتيجة 3-0 في القاهرة وحسم اللقب.

وتقابل الفريقان في ثمن نهائي دوري الأبطال نسخة 2007، وتعادلا في جنوب أفريقيا بنتيجة 2-2 وفاز الأهلي في القاهرة بنتيجة 2-0.