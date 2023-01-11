أتلتيكو مدريد يضع ممفيس ديباي على أولوياته لتعويض جواو فيلكس

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الأولوية حاليا في أتلتيكو التعاقد مع بورخا ايغليسياس، لكن النادي المدريدي يدرك تماما صعوبة إقناع ريال بيتيس ببيع الدولي الإسباني مقابل مبلغ يمكن الوصول إليه.

وهذا اليقين أخذ النادي برئاسة إنريكي سيريزو للتفكير في البدلاء خاصة وأن اللاعب يملك شرطا جزائيا في عقده يبلغ 100 مليون يورو.

على الجانب الإيجابي ، يجب أن نتذكر أن ريال بيتيس بحاجة لبيع بعض لاعبيه بسبب مشاكله المالية ، على الرغم من أن رحيل أليكس مورينو خفف جزئيًا من هذا الضغط.

استعارة ديباي

يبرز ممفيس ديباي كبديل مناسب تماما لأتلتيكو خاصة في حال انتقاله إلى استاد واندا ميتروبوليتانو على سبيل الإعارة في ظل صعوبة التعاقد مع إيغليسياس لارتفاع سعره ، لذلك فالخيار الآخر هو رهان منخفض التكلفة.

ويبدو ديباي خيارا مناسبا لاستعارته خلال الميركاتو الشتوي نظرا لأنه مهاجم يسد فراغ جواو فيلكس وكونيا خاصة وأن رحيلهما وفر المبلغ الذي يمكن من خلاله استعارة المهاجم الدولي الهولندي.

ولا يبدو بيع جواو فيلكس مستبعدا وله سوابق حديثة خاصة مع رحيل موسى ديمبلي.

وفي الواقع تكتسب شخصية ممفيس ديباي مكانة بارزة هناك لأنه مهاجم يحب برشلونة، لكن العلاقة بين الناديين ستساعد في إتمام الإعارة. لا ينبغي أن ننسى أن أتلتيكو مدريد قد أكمل عدة صفقات مع تلك الموجودة في الكامب نو في الآونة الأخيرة مثل لويس سواريز وأنطوان غريزمان وقد يكون التالي ديباي.