مصيبة وخطأ جسيم.. تعليق ناري حول انتقال علي البليهي إلى الاتحاد السعودي (صورة)

أثارت الأنباء المتداولة حول مفاوضات نادي الاتحاد لضم المدافع الدولي علي البليهي، لاعب نادي الهلال، ردود فعل غاضبة، ووصفها الناقد الرياضي عدنان جستنيه بـ"المصيبة والخطأ الجسيم".

تستعد إدارة نادي الاتحاد لتقديم عرض رسمي إلى الهلال، لضم البليهي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في خطوة تهدف إلى تدعيم خط الدفاع تحت إشراف المدرب الفرنسي لوران بلان.

وتشير مصادر إلى أن العرض المتوقع سيكون عبارة عن إعارة لمدة موسم واحد فقط، في صفقة تُعد الأبرز ضمن تحركات "العميد" هذا الصيف.

"لو في خير ما رماه الطير"

عبّر الناقد الرياضي عدنان جستنيه عن استيائه الشديد من هذه الخطوة، ونشر عبر حسابه على منصة "إكس" تغريدة مطولة جاء فيها:"إذا كانت الأخبار المتداولة حول مفاوضات تجريها إدارة نادي الاتحاد مع إدارة الهلال لانتقال اللاعب علي البليهي إلى صفوف الفريق الاتحادي صحيحة، فتلك – لعمري – مصيبة، وخطأ جسيم لا يُغتفر لكل من فكر فيه، سواء على مستوى الإدارة التنفيذية أو اللجنة الفنية.

وأضاف: "الأدهى من ذلك أن الإدارة الهلالية 'تتشدد' مشترطة في المقابل انتقال اللاعب الاتحادي أحمد الغامدي إلى صفوف الأزرق. وإن حدث وتمت الموافقة، فهي أم المهازل التي لا تُبشر بالخير".

واختتم جستنيه تعليقه اللاذع: "سمعتم بالمثل القائل: 'لو في خير ما رماه الطير'. على الإدارة الاتحادية ممثلةً في رجالها أن يعوا جيداً قيمة ومكانة ناديهم.. إلى متى يبقى الاتحاد يستقبل رجيع الهلال؟ هزلت!".