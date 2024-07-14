الأميرة كيت تسلم ألكاراز كأس ويمبلدون (فيديو)

سلمت الأميرة كيت أميرة ويلز اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراز كأس بطولة ويمبلدون للتنس التي توج بها اليوم الأحد بالفوز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بثلاث مجموعات متتالية في النهائي.

وحضرت الأميرة كيت المباراة في نادي عموم إنجلترا، ليكون ثاني ظهور علني خلال هذا العام للأميرة التي تخضع لعلاج كيميائي وقائي من مرض السرطان.

وظهرت الأميرة كيت مبتسمة، وترتدي فستانًا أرجوانيًا وبرفقتها ابنتها الأميرة شارلوت، وقد لوحت للجماهير الحاضرة، وحظيت بتحية حارة لدى دخولها إلى المقصورة الملكية في مدرجات الملعب الرئيسي.

وعقب المباراة التي انتهت بفوز ألكاراز 6-2 و6-2 و7-6 على ديوكوفيتش، دخلت الأميرة كيت إلى أرض الملعب، وسلمت اللاعب الإسباني كأس البطولة كما سلمت ديوكوفيتش جائزة الفوز بالمركز الثاني.

ويمتلك ألكاراز الآن أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى مع سجل مثالي في النهائيات الكبرى.

فقد فاز بلقب ويمبلدون مرتين متتاليتين، وبطولة أمريكا المفتوحة 2022، وبطولة فرنسا المفتوحة الشهر الماضي.

وحرمت الخسارة ديوكوفيتش من تحقيق لقبه الكبير رقم 25 ليفشل في تخطي مارجريت كورت في قائمة الأكثر تتويجًا على مر العصور بالبطولات الكبرى، كما ظل متساويًا مع روجر فيدرر بثمانية ألقاب في ويمبلدون.