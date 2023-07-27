اعتقال رئيس نادي أولمبيك آسفي المغربي بتهمة تلاعب في توزيع تذاكر مونديال 2022

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أمر بوضع رئيس نادي أولمبيك آسفي، محمد حيداوي رهن الاعتقال الاحتياطي، لملاحقته بتهمتي "محاولة النصب وبيع تذاكر بتسعيرة مخالفة لثمنها".

وحيداوي هو أيضاً نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأس الحكومة المغربية.

وأضاف المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن الوكيل العام أمر أيضاً بملاحقة صحافي بإذاعة متخصصة في الرياضة في القضية نفسها، لكن في حالة سراح.

وكان المتهمان حاضرين في مونديال قطر نهاية العام الماضي، ويشتبه في كونهما تلاعبا في توزيع وبيع تذاكر كان يفترض أن يوزعها الاتحاد المغربي مجاناً على الجماهير التي حجت بأعداد متزايدة لتشجيع أسود الأطلس بعد تأهلهم الى الدور ثمن النهائي.

وذكرت شهادات حينها أن بعض التذاكر بيعت في السوق السوداء بثمن يفوق أربع إلى خمس مرات قيمتها.