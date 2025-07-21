ملعب مخصص للسيدات يستضيف مباريات "سداسي التتويج" بالدوري الليبي

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم إقامة منافسات مرحلة "سداسي التتويج" بالدوري المحلي في إيطاليا، بداية من يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 6 أندية، هي: الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والاتحاد والهلال والأخضر والسويحلي.

وتقام منافسات مرحلة سداسي التتويج على 5 جولات؛ لتحديد هوية بطل الدوري الليبي لكرة القدم، بجانب الفرق المتأهلة لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم المقبل.

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وفجّرت قناة (ليبيا الأحرار) مفاجأة حول الملاعب التي تستضيف مباريات مرحلة سداسي التتويج في إيطاليا.

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وأشار الإعلامي تيسير البوعزي، عبر تصريحات للقناة، إلى أن الملاعب الكبرى في إيطاليا لن تستضيف منافسات مرحلة سداسي التتويج كما يتوقع البعض.

وأوضح أن الملعب الوحيد الذي تحدد لاستضافة مرحلة سداسي التتويج هو الملعب الذي يستضيف مباريات فريق السيدات لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي.

شاهد | الصحفي تيسير البوعزي: ملعب مخصص للسيدات يُعد من بين الملاعب المقترحة لاستضافة مباريات سداسي التتويج Posted by ‎ليبيا الأحرار - رياضة‎ on Sunday, July 20, 2025

وأكد أن هذا الملعب نجيل صناعي وليس عشبًا طبيعيًا، وعمره يمتد لأكثر من 120 عاماً، موضحاً أن الملعب لا يتناسب مع متطلبات كرة القدم العصرية وبعيد عن الملاعب الحديثة.

وأشار إلى أن الملاعب التي استضافت سداسي التتويج خلال الموسم الماضي في إيطاليا لن تستضيف لقاءات الموسم الحالي.