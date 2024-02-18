احتفالية مثيرة من مبابي بعد هدفه مع باريس سان جيرمان (فيديو)
احتفل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بالهدف الثاني الذي أحرزه لفريقه في شباك نظيره نانت، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بشكل مثير.
وتقدم سان جيرمان عن طريق لوكاس هيرنانديز في الدقيقة 60، وأضاف مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 78 من علامة الجزاء.
وفور تسجيل مبابي للهدف الثاني للفريق الفرنسي ركض نحو الكاميرا وأشار بيديه لها وكأنها رسالة للجماهير قبل أن يبتسم ويركض للاحتفال مع زملاءه.
وكشفت تقارير موثقة أن مبابي رفض تمديد عقده مع باريس سان جيرمان والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل؛ ما يجعل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، أكثر الأندية اهتماما بضمه منذ 2021، أقرب من أي وقت مضى.
وأوضحت التقارير أن اللاعب أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بأنه سيرحل مجانا.
وانتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو في عام 2018 مقابل 180 مليون يورو من موناكو.