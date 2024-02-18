احتفالية مثيرة من مبابي بعد هدفه مع باريس سان جيرمان (فيديو)

احتفل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بالهدف الثاني الذي أحرزه لفريقه في شباك نظيره نانت، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بشكل مثير.

وتقدم سان جيرمان عن طريق لوكاس هيرنانديز في الدقيقة 60، وأضاف مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 78 من علامة الجزاء.

وفور تسجيل مبابي للهدف الثاني للفريق الفرنسي ركض نحو الكاميرا وأشار بيديه لها وكأنها رسالة للجماهير قبل أن يبتسم ويركض للاحتفال مع زملاءه.