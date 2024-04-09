مدير الإعلام السابق للاتحاد السعودي يطالب بإعادة النظر في استمرار رونالدو

وفي استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والنصر بالتعادل السلبي، ثم سجل الدوسري ومالكوم هدفين في الشوط الثاني، ورد النصر بهدف وحيد سجله ساديو ماني، ليتأهل الهلال للقاء الاتحاد حامل اللقب في النهائي المقرر يوم الخميس المقبل.

وكان الاتحاد قد تأهل للنهائي بالفوز 2-1 على الوحدة في المباراة الأولى في الدور قبل النهائي.