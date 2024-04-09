مدير الإعلام السابق للاتحاد السعودي يطالب بإعادة النظر في استمرار رونالدو
وجّه محمد الشيخ، مدير الإعلام والمتحدث الرسمي السابق باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم، نقدًا لاذعًا للبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، بعد طرده أمس أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، مطالبًا بإعادة النظر في استمراره للموسم المقبل.
وسجل سالم الدوسري ومالكوم هدفين في الشوط الثاني قادا بهما الهلال للفوز 2-1 على النصر، الإثنين، والتأهل للقاء الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودية لكرة القدم.
وشهدت المباراة طرد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر في الدقيقة 86.
وتوقف اللعب إثر مناوشات بين لاعبي الفريقين بسبب قيام رونالدو بتوجيه ضربة للاعب علي البليهي، وسيطر الحكم على الموقف، وقد أشهر البطاقة الحمراء لرونالدو في الدقيقة 86.
وكتب الشيخ عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس": "حزين أن يصل حال الدون إلى هذا الحال الذي يصل إلى حد الشفقة.. سوء مستوى وسوء انضباط في مشهد لا يليق بالنجوم، وعدم تقدير من رونالدو لجماهير النصر سواء التي حضرت إلى أبوظبي متعشمة في البطولة أو التي علّقها بأمل تحقيق السوبر بعدما أضاع عليها الدوري والبطولة الآسيوية".
واختتم: "استمرار رونالدو الموسم المقبل يحتاج لإعادة نظر".
وفي استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والنصر بالتعادل السلبي، ثم سجل الدوسري ومالكوم هدفين في الشوط الثاني، ورد النصر بهدف وحيد سجله ساديو ماني، ليتأهل الهلال للقاء الاتحاد حامل اللقب في النهائي المقرر يوم الخميس المقبل.
وكان الاتحاد قد تأهل للنهائي بالفوز 2-1 على الوحدة في المباراة الأولى في الدور قبل النهائي.