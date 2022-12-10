دراما كروية تصعد بالأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم على حساب هولندا (فيديو)
أقصت الأرجنتين هولندا بركلات الترجيح بعد تفوقها بنتيجة 4-3 عقب تعادل مثير خلال الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 2-2 لتصعد لمواجهة كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم الجمعة.
وسجل ليونيل ميسي هدفا من ركلة جزاء وصنع قبله آخر لناويل مولينا ليقود الأرجنتين للتقدم 2-صفر حتى الدقيقة 83 من عمر اللقاء.
وفي الدقيقة 34 استلم مولينا بينية سحرية من ميسي لينفرد بالمرمى ويضعها في الشباك الهولندية.
وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.
وقلبت هولندا الطاولة بهدفين متأخرين للبديل فاوت فيخورست قبل نهاية الوقت الأصلي، ليستمر التعادل في الوقت الإضافي.
ونجح فوتر فيغورست في تقليص النتيجة وأحرز الهدف الأول للمنتخب الهولندي في الدقيقة 83 من رأسية قوية.
وبسيناريو خيالي نجح فيغورست في إضافة الهدف الثاني له ولهولندا في الدقيقة 110 لينتهي الشوط الثاني بالتعادل واللجوء إلى الأشواط الإضافية.
وتصدى إميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين لركلة فيرجيل فان دايك الأولى وزميله ستيفن برجهاوس.
وضربت الأرجنتين بعد هذا الفوز المثير موعدًا مع كرواتيا في نصف نهائي مونديال قطر، يوم الثلاثاء المقبل.