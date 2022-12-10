دراما كروية تصعد بالأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم على حساب هولندا (فيديو)

أقصت الأرجنتين هولندا بركلات الترجيح بعد تفوقها بنتيجة 4-3 عقب تعادل مثير خلال الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 2-2 لتصعد لمواجهة كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم الجمعة.

وسجل ليونيل ميسي هدفا من ركلة جزاء وصنع قبله آخر لناويل مولينا ليقود الأرجنتين للتقدم 2-صفر حتى الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 34 استلم مولينا بينية سحرية من ميسي لينفرد بالمرمى ويضعها في الشباك الهولندية.

وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

وقلبت هولندا الطاولة بهدفين متأخرين للبديل فاوت فيخورست قبل نهاية الوقت الأصلي، ليستمر التعادل في الوقت الإضافي.