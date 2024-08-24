أبدى الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي السعودي، تفاؤله بإجراء إدارة ناديه صفقات جديدة قبل غلق باب الميركاتو الصيفي الحالي في دوري روشن.

وحقق الأهلي فوزا ثمينا على نظيره العروبة (2-0)، يوم الجمعة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وقال يايسله، في تصريحاته عقب المباراة، ونقلتها صحيفة "الرياضية": "راضون عن النتيجة، ومن المهم بدء الدوري بفوز، لكن يوجد هامش للتطور في بعض الجوانب خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "أوصلت مطالبي لإدارة النادي، وهي تعمل على إنهائها في أسرع وقت، ومتفائل بإجراء صفقات أخرى قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

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وكان الأهلي السعودي ضم صفقة وحيدة خلال الميركاتو الصيفي، بالتعاقد مع البرازيلي أليكساندر دا كوستا، لاعب الوسط.

وارتبط اسم الأهلي الفترة الماضية بإمكانية التعاقد مع إيفان توني، مهاجم برينتفورد الإنجليزي.

ولم يوجَد توني رفقة برينتفورد في المباراة الأولى للفريق في الدوري، التي فاز فيها على حساب كريستال بالاس، في ظل ارتباط اسمه بالانتقال للدوري السعودي وأندية إنجليزية أخرى.

وانضم توني لبرينتفورد في عام 2020، وسجل مع الفريق 20 هدفًا في 33 مباراة خاضها في البريميرليغ موسم (2022- 2023)، وغاب الموسم الماضي لقرابة 8 شهور؛ بسبب الإيقاف للمراهنات، ومع ذلك انضم لقائمة إنجلترا التي وصلت إلى نهائي اليورو هذا الصيف.