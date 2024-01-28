كاساس مدرب العراق: لسنا مرشحين للفوز بكأس آسيا
فاز منتخب العراق بجميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات وتأهل لمراحل خروج المغلوب في كأس آسيا المقامة في قطر لكن مدربه الإسباني خيسوس كاساس قلل من حجم التوقعات، اليوم الأحد، قائلًا إن فريقه غير مرشح للفوز باللقب القاري.
ومنتخب العراق إحدى ثلاث فرق أنهت الدور الأول في قطر بالعلامة الكاملة إلى جانب حامل اللقب وصاحب الضيافة قطر وإيران بينما فجر فريق كاساس أكبر مفاجأة في البطولة حتى الآن عندما فاز على منتخب اليابان الفريق الأعلى تصنيفًا بين منتخبات القارة.
وسيلتقي المنتخب العراقي نظيره الأردني في دور الـ16 غدًا الإثنين وبينما قال كاساس، وهو إسباني، إن ثقة فريقه تعززت بسبب الفوز على اليابان إلا أنه أشار إلى أن الطريق لا يزال طويلًا في البطولة.
وقال كاساس للصحفيين: "نحن غير مشرحين للفوز باللقب، أكرر نحن سعداء جدًّا بما قدمناه في البطولة حتى الآن ، الجمهور العراقي فخور جدًّا باللاعبين وبما قدموه من أداء".
وأضاف: "لكن، غدًا، أمامنا مباراة صعبة جدًّا في مواجهة فريق جيد جدًّا، في أي مباراة كل شيء وارد، بطاقة حمراء واحدة أو ركلة جزاء أو خطأ أو توترات، لذا نحن غير مرشحين للفوز باللقب بالتأكيد".
وتابع المدرب الإسباني: "يمكننا الفوز بجميع المباريات لكن علينا تقديم 200%، إذا قدمنا أداء دون شائبة يمكن الفوز بالمباراة لكن أذا ارتكبت خطأً وحيدًا (في مرحلة خروج المغلوب) تقول وداعًا، كل شيء وارد في كرة القدم لكن الأمر صعب جدًّا".
وتألق منتخب الأردن أيضًا في دور المجموعات بالفوز 4/0 على ماليزيا والتعادل 2/2 مع كوريا الجنوبية التي كانت ضمن الفرق المرشحة للفوز باللقب قبل البطولة.
وتلقى فريق المدرب الحسين عموتة الإشادة بسبب أسلوبه في الضغط كمجموعة في مواجهة كوريا الجنوبية وخاصة الخط الأمامي بينما تفوق لاعبوه كثيرًا في الالتحامات المباشرة على أرض الملعب.
وقال كاساس: "نحن والأردن متشابهان جدًّا في الأسلوب. الأردن لديه مدرب جيد جدًّا والفريق به ثلاثة مهاجمين يشكلون خطورة كبيرة جدًّا. لدينا الكثير من الإيجابيات أيضًا".
وأتم: "بالتأكيد ثقتنا كبيرة بعد ثلاث مباريات لكن هذا ليس كافيًا، كان الأمر رائعًا عندما هزمنا اليابان لكنها كانت مجرد مباراة واحدة وحسب".
وأكد مدرب العراق: "للفوز بكأس آسيا يتعين عليك الفوز بأربع مباريات أخرى، أمامنا فرص لكن الأمر ليس هيّنًا".