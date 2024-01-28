كاساس مدرب العراق: لسنا مرشحين للفوز بكأس آسيا

فاز منتخب العراق بجميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات وتأهل لمراحل خروج المغلوب في كأس آسيا المقامة في قطر لكن مدربه الإسباني خيسوس كاساس قلل من حجم التوقعات، اليوم الأحد، قائلًا إن فريقه غير مرشح للفوز باللقب القاري.

ومنتخب العراق إحدى ثلاث فرق أنهت الدور الأول في قطر بالعلامة الكاملة إلى جانب حامل اللقب وصاحب الضيافة قطر وإيران بينما فجر فريق كاساس أكبر مفاجأة في البطولة حتى الآن عندما فاز على منتخب اليابان الفريق الأعلى تصنيفًا بين منتخبات القارة.

وسيلتقي المنتخب العراقي نظيره الأردني في دور الـ16 غدًا الإثنين وبينما قال كاساس، وهو إسباني، إن ثقة فريقه تعززت بسبب الفوز على اليابان إلا أنه أشار إلى أن الطريق لا يزال طويلًا في البطولة.