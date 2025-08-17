بعد تألقه أمام المقاولون.. أول رد فعل من الزمالك تجاه خوان ألفينا

لفت اللاعب البرازيلي خوان ألفينا الأنظار في أول مباراة رسمية يشارك فيها مع الزمالك فريقه الجديد.

وانضم ألفينا إلى الزمالك في الانتقالات الصيفية الأخيرة قادماً من فريق أوليكساندريا الأوكراني.

وشارك الجناح الأيمن البرازيلي بديلاً في مباراة الزمالك أمام ضيفه المقاولون العرب، أمس السبت، التي انتهت بالتعادل دون أهداف ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري.

وأظهر ألفينا بعض اللمسات المميزة بعد مشاركته، وصنع الخطورة أمام مرمى المقاولون العرب بتحركاته السريعة.

واستقر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، على إشراك الجناح البرازيلي أساسياً في مباراة مودرن سبورت، يوم الخميس المقبل، في الجولة الثالثة للدوري المصري.

ويأتي قرار فيريرا في أول رد فعل بعد تألق ألفينا في مباراته الأولى مع الزمالك بعد انتقاله للفريق الأبيض.

ودفع المدرب البلجيكي باللاعب ناصر ماهر في مركز الجناح الأيمن خلال مباراتي سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب، في الجولتين الأولى والثانية بالدوري المصري.

وانتقد أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط السابق في نادي الزمالك، قرار فيريرا إشراك ناصر ماهر في هذا المركز، وعدم الدفع به في مركزه الأصلي كلاعب وسط مهاجم.