خطفت الأضواء من جورجينا.. مَن زوجة نجم النصر السعودي أنجيلو؟ (صور)

خطفت إحدى السيدات الأضواء خلال ظهورها في المواجهة التي جمعت فريقي النصر والرياض، التي أقيمت، مساء أمس السبت، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدوري روشن للمحترفين.

وبثت القناة الناقلة للمباراة لقطة لهذه الفتاة، ما جعل الجمهور يتساءل عن هويتها.

المباراة شهدت أيضا تواجد جورجينا رودريغيز، خطيبة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد "العالمي"، وأبنائه في المقصورة الرئيسية، والتقطتها الكاميرات أكثر من مرة وهي تقوم بالاحتفال بأهداف "الدون" الرائعة، في فوز الفريق "5-1".

أخبار ذات علاقة الاتحاد يمكنه الفوز حتى وهو ليس الأفضل.. حمد المنتشري يرعب النصر قبل الكلاسيكو

من الفتاة؟

الفتاة الحسناء التي ظهرت بقميص النصر في المدرجات هي بيانكا أنيشتا، زوجة أنجيلو غابرييل، نجم النصر السعودي، التي تتواجد بشكل متكرر في الاستاد لدعم اللاعب.

وبيانكا أنيشتا ولدت في برازيليا عاصمة البرازيل وعمرها 30 عاما، واشتهرت بمشاركتها جمهورها تفاصيل روتينها التدريبي في صالة الألعاب الرياضية، وأعمالها كعارضة أزياء.

أخبار ذات علاقة كومان يكشف دور كريستيانو رونالدو في قدومه إلى النصر السعودي

بدأت بيانكا مواعدة أنجيلو في يناير من عام 2024، ومنذ ذلك الوقت وهي ترافقه في كل مكان، ما بين لندن وباريس وحتى الرياض.

وفي يونيو الماضي، أعلنت المؤثرة بيانكا ولاعب كرة القدم أنجيلو غابرييل رسميًا ارتباطهما، في حفل زفاف فاخر خطف أنظار متابعي الزوجين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشارك أنجيلو في فوز العالمي على الرياض، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

كما شارك في المباراة السابقة بدوري أبطال آسيا 2، ضد استقلول دوشنبه الطاجيكي، وسجل هدفا؛ هو الثالث بشكل عام لأنجيلو مع النصر، منذ انتقاله إلى الفريق السعودي قادمًا من تشيلسي.

كما أنه كان الهدف الأول للنجم البرازيلي هذا الموسم، والأول أيضًا في مركزه الجديد الذي يوظفه فيه مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، الذي يراه أفضل في خط الوسط بدلًا من اللعب على الجناح.