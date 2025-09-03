نجل ياسر القحطاني ينتقل لأحد أندية الدوري السعودي

بدأ عبدالعزيز ياسر القحطاني، نجل أسطورة نادي الهلال السابق، السير على خطى والده في الملاعب لينتقل إلى صفوف فريق الرياض ليلعب مع ناشئي الفريق فهو من مواليد عام "2010".

وبدأ عبدالعزيز ياسر القحطاني مسيرته في عالم الرياضة بأكاديمية "مهد"، حيث لفت الأنظار بأدائه الرائع في الملعب ليذكّر الجميع بموهبة والده الكبيرة.

وقال عبدالعزيز ياسر القحطاني في حوار سابق له: "ألعب في مركز المهاجم وأجيد اللعب بالقدم اليمنى، ودائما والدي يقول لي لا تجعل شيئا يقف أمامك، وأفتخر بوالدي دائما وبما قدمه في الملاعب، ويعجبني سالم الدوسري، قائد الهلال الحالي، وأعتبره قدوة لي في الملاعب، كما أتمنى الخروج للاحتراف حال توفر هذه الفرصة مستقبلا".

ويعد ياسر القحطاني واحدا ضمن أبرز الأسماء في تاريخ الكرة السعودية والخليجية، نظرا للقدرات الكبيرة التي كان يتمتع بها سواء على المستوى الفني أو القيادي داخل وخارج الملعب.

وتمكن القحطاني من كتابة اسمه بحروف من ذهب مع الهلال، بتسجيل 132 هدفا، احتل بها المركز الثالث في قائمة هدافي "الزعيم" عبر التاريخ.

وتوج القحطاني بـ16 لقبا مع الهلال، أبرزها الدوري السعودي 5 مرات، بالإضافة لتحقيق جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2007.

وعلى المستوى الدولي، سجل النجم السعودي 42 هدفا احتل بها المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين خلف سامي الجابر (46) وماجد عبدالله (72).

وأعلن القحطاني اعتزاله اللعب نهائيا في 13 من أبريل عام 2018 بعد مسيرة مظفرة من الهلال.