ترتيب الدوري المصري.. فارق النقاط بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

تعطلت مسيرة الانتصارات المتتالية للنادي الأهلي بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مع نظيره إنبي، في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين، مساء الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ33 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي، المتوج باللقب رقم 44 للدوري في تاريخه قبل ثلاث جولات على النهاية، 21 فوزًا متتاليًا في الدوري وهو رقم قياسي لا سابق له، لكن إنبي أوقف هذه السلسلة.

لكن الأهلي حافظ على سجله الخالي من الهزائم في آخر 22 مباراة بالدوري ليرفع رصيده إلى 85 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي خاض 34 مباراة لينهي مشاركته في الدوري هذا الموسم أمس بالفوز 1-صفر على الداخلية.

وفي مباراة أخرى، حقق طلائع الجيش فوزًا كبيرًا على مضيفه الزمالك 3-1 ضمن الجولة ذاتها، في تاسع هزيمة للفريق الأبيض هذا الموسم في الدوري.

وتوقف رصيد الزمالك عند 55 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 42 نقطة في المركز العاشر.

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جدول ترتيب الدوري المصري:

1- الأهلي - 85 نقطة - 33 مباراة.

2- بيراميدز - 79 نقطة - 34 مباراة.

3- الزمالك - 55 نقطة - 33 مباراة.

4- المصري البورسعيدي - 52 نقطة - 33 مباراة.

5- مودرن سبورت - 51 نقطة - 33 مباراة.

6- سموحة - 51 نقطة - 33 مباراة.

7- زد- 50 نقطة - 33 مباراة.

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة - 33 مباراة

9- إنبي - 44 نقطة - 33 مباراة.

10- طلائع الجيش - 42 نقطة - 33 مباراة.

11- الاتحاد السكندري - 41 نقطة - 33 مباراة.

12- الجونة - 36 نقطة - 33 مباراة.

13- البنك الأهلي - 35 نقطة - 33 مباراة.

14- الإسماعيلي - 33 نقطة - 33 مباراة.

15- فاركو - 32 نقطة - 33 مباراة.

16- بلدية المحلة - 27 نقطة - 33 مباراة.

17- المقاولون العرب - 26 نقطة - 33 مباراة.

18- الداخلية - 19 نقطة - 33 مباراة.