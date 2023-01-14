الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الشباب ضد النصر في الدوري السعودي

يحل فريق النصر ضيفًا ثقيلًا على حساب منافسه الشباب، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لدوري روشن للمحترفين.

وتقام، اليوم السبت ، مواجهة صعبة للاتحاد مع مضيفه الباطن كما يلعب الرائد مع الفيحاء.

وانطلقت الجولة الثالثة عشرة للدوري السعودي بفوز التعاون على الطائي بنتيجة 3-1، كما فاز الفتح على الاتفاق بنتيجة 2-0، وتغلب أبها على حساب ضمك بنتيجة 2-1، وفاز الخليج على ضيفه الوحدة بنتيجة 3-2.