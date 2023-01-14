الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الشباب ضد النصر في الدوري السعودي
يحل فريق النصر ضيفًا ثقيلًا على حساب منافسه الشباب، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لدوري روشن للمحترفين.
وتقام، اليوم السبت ، مواجهة صعبة للاتحاد مع مضيفه الباطن كما يلعب الرائد مع الفيحاء.
وانطلقت الجولة الثالثة عشرة للدوري السعودي بفوز التعاون على الطائي بنتيجة 3-1، كما فاز الفتح على الاتفاق بنتيجة 2-0، وتغلب أبها على حساب ضمك بنتيجة 2-1، وفاز الخليج على ضيفه الوحدة بنتيجة 3-2.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الشباب ضد النصر في الدوري السعودي.
الموعد والقنوات الناقلة:
تقام المباراة الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب (الأمير فيصل بن فهد).
وتنقل المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق مشاري القرني.
ترتيب الفريقين
يحتل الشباب المركز الثاني برصيد 26 نقطة، وحقق 8 انتصارات، وتعادل مرتين، وتلقى خسارتين.
وسجل الشباب 26 هدفًا، وتلقى 9 أهداف، ويقود الفريق المدرب الإسباني فيسنتي مورينو.
ويحتل النصر صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة، وحقق 9 انتصارات، وتعادل مرتين، وتلقى خسارة واحدة.
وسجل النصر 27 هدفًا، وتلقى 6 أهداف، ويقود الفريق مدربه الفرنسي رودي غارسيا.
وفاز النصر في آخر لقاء ضد الشباب بنتيجة 4-2 يوم 6 مايو الماضي.
الشباب.. والبحث عن الانتفاضة
يبحث الشباب عن الانتفاضة وتحقيق الفوز الغائب في آخر جولتين بعد الخسارة أمام الوحدة بنتيجة 2-1 والتعادل مع الاتحاد بنتيجة 1-1.
وقال فيسنتي مورينو في تصريحات تليفزيونية قبل اللقاء إن المواجهة ضد النصر ستكون صعبة بكل المقاييس، كما أن فريقه سيحاول تصحيح المسار وحصد الانتصار.
وحرص خالد البلطان رئيس نادي الشباب على مؤازرة ودعم لاعبيه قبل مواجهة النصر، وتأكد غياب اللاعب آرون بوبندزا بسبب عدم الجاهزية.
ويعتمد الشباب على تشكيلة تضم حارس المرمى كيم سيونغ كيو، وأمامه الرباعي: فواز الصقور، وإياغو دوس سانتوس، وحسان تمبكتي، ومتعب الحربي، في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط حسين آل منصور، وبجواره جريجورز كريشوياك، وإيفر بانيغا، مع ثلاثي خط الهجوم: كريستيان جوانكا، وهتان باهبري، وكارلوس جونيور.
النصر.. وتعزيز الصدارة
يتحفز النصر لتعزيز الصدارة وحسم الفوز بلقاء الشباب في غياب نجمه المنضم حديثًا كريستيانو رونالدو الذي يستمر غيابه بسبب الإيقاف، كما يغيب غيسلان كونان للإيقاف.
ويعني الفوز بالنسبة للمدرب رودي غارسيا تثبيت أقدامه في مقعد الصدارة مع نهاية هذه الجولة، خاصة أن الفريق النصراوي يواجه منافسة قوية هذا الموسم.
ويعتمد النصر على تشكيلته تضم حارس المرمى دافيد أوسبينا، وأمامه الثلاثي: عبدالإله العمري، وألفارو غونزاليس، وعلي لاجامي، في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط عبدالله الخيبري، ولويس غوستافو مع سلطان الغنام على الجبهة اليمنى، وجلال الدين مشاريبوف على الجبهة اليسرى، مع ثلاثي الهجوم: أندرسون تاليسكا، وغونزالو مارتينيز، وسامي النجعي.
وقال عادل عبدالرحمن، المدير الفني الأسبق لفريق الشباب، لشبكة "إرم نيوز" إن النصر لديه غياب مؤثر وهو كونان أحد مفاتيح اللعب من الجبهة اليسرى، موضحًا أن عدم مشاركة كريستيانو رونالدو في اللقاء لن تؤثر بالسلب لأنه لم يشارك بعد مع الفريق.
وأوضح أن "الشباب" يبحث بكل قوة عن تحقيق الفوز للحاق بركب المنافسة مع النصر على القمة، مؤكدًا أن الشباب لديه عناصر تملك الخبرات، وتستطيع قيادة الفريق لتحقيق الفوز.