توصل النادي الأهلي المصري إلى اتفاق نهائي مع نيس الفرنسي لبيع محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأحمر، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وينتهي عقد عبد المنعم مع الفريق الموسم المقبل، وبالتالي سيكون من حقه التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

وقال الإعلامي أحمد شوبير القريب من إدارة الأهلي إن الصفقة انتهت على نحو رسمي.

وكشف شوبير، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إن الصفقة تمت رسميًا، بعد بيع الأهلي محمد عبدالمنعم مقابل 4 ملايين و 300 ألف يورو، و10% نسبة إعادة بيع، ومليون يورو بونص.

ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وشارك عبد المنعم مع الأهلي هذا الموسم في إجمالي 44 مباراة في المسابقات جميعها، سجل خلالها هدفين.

ويغيب محمد عبد المنعم عن المباريات الأخيرة للأهلي في مسابقة الدوري؛ بسبب الإصابة، وفق ما أعلنه مارسيل كولر المدير الفني، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة "المقاولون العرب"