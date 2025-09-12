ملخص وأهداف ورجل مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي للمحترفين

فاز نادي الاتحاد على ضيفه الفتح (4 ـ 2) في مباراة الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الجمعة ليؤكد بدايته القوية في حملة الدفاع عن لقبه بطلا للمسابقة.

وفي غياب نجمه الأول وهدافه كريم بنزيما، صاحب "الهاتريك" في الجولة الأولى أمام الأخدود (5 ـ 2)، حقق الاتحاد الفوز الثاني تواليا.

وكان الفتح خسر مباراته الأولى في دوري روشن للمحترفين أمام الفيحاء على أرضه وأمام جماهيره (2 ـ 1) ليبدأ السباق بشكل مخيب للآمال فيما سيكون اليوم في مهمة صعبة أمام حامل اللقب لتفادي الخسارة الثانية تواليا.

وخلال المواجهات الخمس الماضية بين الاتحاد والفتح، كانت الكلمة الأخيرة لرفاق كريم بنزيما في 4 مناسبات بينما فاز الفتح في مباراة واحدة وكانت في مرحلة الإياب للموسم الماضي (2 ـ 0).

وخاض الاتحاد مواجهة الفتح قبل أيام قليلة من بداية مشواره الآسيوي بملاقاة نادي الوحدة الإماراتي في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري أبطال آسيا للنخبة 2025 ـ 2026.

ولعب نادي الاتحاد المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:

أما الفتح فلعب بالتشكيلة التالية:

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي ملخصا لأهداف ولأبرز أحداث ورجل مباراة الاتحاد والفتح في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 6: أول هجمة واعدة وفرصة خطيرة للاتحاد عن طريق موسى ديابي لكن كرته تصطدم بالدفاع.

الدقيقة 9: محاولة خطيرة واختراق داخل دفاع الاتحاد لكن بيريرا يحول الكرة إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 22: حسام عوار يتقدم للاتحاد بالهدف الأول.

المهاجم الجزائري يتلاعب بدفاع الفتح داخل مناطق الجزاء ثم يرسل كرة في الزاوية البعيدة لمرمى الفتح معلنا افتتاح التسجيل.

النتيجة تصبح ( 1 ـ 0) في منتصف الشوط الأول.

الدقيقة 32: الأرجنتيني ماتياس فارغاس يعدل النتيجة للفتح ويعيد المباراة لنقطة البداية.

الدقيقة 35: الهدف الثاني للاتحاد: ستيفن بيرغوين لا يسمح للاعبي الفتح بالفرحة أكثر من دقيقة واحدة.

النجم الهولندي يهز الشباك ويمنح الاتحاد التقدم من جديد (2 ـ 1).

الدقيقة 39: بيرغوين يتقدم مرة أخرى للاتحاد بعد تمريرة أخرى حاسمة من ديابي.

3 أهداف في أقل من 7 دقائق: بيرغوين يشعل المباراة في شوط أول مليء بالأهداف.

الدقيقة 45 +1: طرد مراد باتنة لاعب نادي الفتح بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

الدقيقة 45 +2: نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد (3 ـ 1) مع تألق لافت للهولندي ستيفن بيرغوين.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 49: موسى ديابي يتلقى تمريرة بعد ركلة ركنية ويسدد قوية لكن كرته تصطدم بالدفاع.

الدقيقة 59: بطاقة طرد مباشرة في وجه حارس مرمى الاتحاد رايكوفيتش.

الاتحاد سيكمل المباراة بعشرة لاعبين والفريقان يتساويان عدديا .

الدقيقة 67: ركلة جزاء للفتح بعد تدخل عنيف باليد من حارس مرمى الاتحاد محمد العبسي

الدقيقة 69: الجزائري سفيان بن دبكة يقلص الفارق للفتح ويسجل الهدف الثاني.

النتيجة تصبح (3 ـ 2).

الدقيقة 81: الاتحاد يهاجم رغبة في حسم المباراة لكن كانتي يهدر فرصة تسجيل الهدف الرابع.

الدقيقة 90: الاتحاد يحسمها ويسجل الهدف الرابع عن طريق مهند الشنقيطي بعد تسديدة قوية في أعقاب هجمة سريعة.

الدقيقة 90 +8: نهاية المباراة بفوز الاتحاد (4 ـ 2).

حامل اللقب يواصل انتصاراته ويفوز للمباراة الثانية محققا 6 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا.

رجل المباراة: الهولندي ستيفن بيرغوين كان أفضل لاعب في المباراة مع علامة امتياز أيضا لموسى ديابي.