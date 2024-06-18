نتائج WWE Raw: درو ماكنتاير يستقيل.. ومواجهة قوية بين جيبل وسترومان (فيديو)
شهد العرض الأخير من منافسات WWE للمصارعة الحرة، منافسات قوية، والتي خطفت أنظار الحضور والجماهير، حيث كان العرض يدور حول الاستعداد للتأهل لمنافسات Money in the Bank، وهذا يعني مباريات تأهيلية لمباراة سلالم الرجال والنساء وإعداد برنامج بطولة العالم للوزن الثقيل التالي، ومع ذلك، فإن اللحظات الأخيرة من العرض كانت رائعة من خلال ظهور "العم هاودي" ومجموعته الجديدة.
وفي المواجهة الأولى، فاز برون سترومان على تشاد غابيل.
وفي المواجهة الثانية للتأهل لمنافسات "مونى إن ذا بانك"، فاز أيوا سكاي على زيلينا فيغا وكيانا جيمس.
وفي المواجهة الثالثة، فاز كارليتو على جيث لي.
كما دخل درو ماكنتاير في صالة العرض وبدا غاضبًا من شعوره بالإهمال في WWE، حيث تحدث عن تعرضه للخيانة من قبل "سي إم بانك" في عرض "كلاش آت ذا كاستل" ليقرر الرحيل عن الشركة، ثم يترك الحلبة ويتوجه سريعًا إلى الكواليس.
كما فاز فريق كايدن كارتر وكاتانا تشانس على فريق دامج كنترول.
وفي المواجهة السادسة للتأهل لـ"موني إن ذا بانك" للرجال، فاز جاي أوسو على ري مستريو وفين بالور.