نتائج WWE Raw: درو ماكنتاير يستقيل.. ومواجهة قوية بين جيبل وسترومان (فيديو)

شهد العرض الأخير من منافسات WWE للمصارعة الحرة، منافسات قوية، والتي خطفت أنظار الحضور والجماهير، حيث كان العرض يدور حول الاستعداد للتأهل لمنافسات Money in the Bank، وهذا يعني مباريات تأهيلية لمباراة سلالم الرجال والنساء وإعداد برنامج بطولة العالم للوزن الثقيل التالي، ومع ذلك، فإن اللحظات الأخيرة من العرض كانت رائعة من خلال ظهور "العم هاودي" ومجموعته الجديدة.

وفي المواجهة الأولى، فاز برون سترومان على تشاد غابيل.