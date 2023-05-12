بعد تقارير نقله إلى لشبونة بدلا من إسطنبول.. يويفا يحسم مصير معلب نهائي دوري أبطال أوروبا

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية أخيراً إلى أن هناك خططاً محتملة لإقامة المباراة النهائية في لشبونة إذا حدثت اضطرابات في إسطنبول في أعقاب الانتخابات الرئاسية التركية.

وهناك مخاوف بشأن احتمالية حدوث اضطرابات أهلية إذا انتهت فترة حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، التي استمرت عقدين، خلال الاقتراع الذي سيجرى الأحد، وسط منافسة شرسة مع كمال كليتشدار أوغلو رئيس تحالف معارض.

وذكر "يويفا" في بيان رسمي أن المباراة "ستقام في إسطنبول يوم 10 يونيو/حزيران المقبل كما هو مقرر.. لا يوجد لدينا أي تعليق آخر".

ورفض "يويفا" نقل المباراة النهائية رافضاً تماماً، خاصة وأن نهائي أكبر حدث في أوروبا، على مستوى الأندية، كان قد تم نقله من إسطنبول مرتين في عامي 2020 و2021 بسبب فيروس كورونا، ولكن "يويفا" يعمل بالفعل على خيارات أخرى.