أنشيلوتي يختار "بديل مفاجئ" لبيلينغهام | إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، يدرس اختيار بديل مفاجئ للإنجليزي جود بيلينغهام، نجم الفريق، والذي سيغيب عن الملاعب مدة بسبب الإصابة.

وأعلن ريال مدريد، يوم الجمعة، رسميًّا إصابة بيلينغهام في العضلة الأخمصية الرقيقة في ساقه اليمنى.

وذكرت تقارير أن لاعب ريال مدريد قد يغيب مدة شهر، وسيعود بعد التوقف الدولي المقبل في شهر سبتمبر.

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وشارك بيلينغهام في مباراة ريال مدريد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني أمام مايوركا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويلتقي ريال مدريد في ملعبه "سانتياغو برنابيو" مع بلد الوليد، يوم الأحد، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ريليفو"، فإن "أنشيلوتي يدرس الاعتماد على لوكا مودريتش في مركز بيلينغهام".

وأوضح التقرير: "إصابة بيلينغهام في تدريب يوم الجمعة تفتح لمودريتش أبواب التشكيلة الأساسية في مواجهة بلد الوليد، وللمباريات التالية، إذ سيغيب النجم الإنجليزي عن مواجهة لاس بالماس (الخميس المقبل) وريال بيتيس (الأحد)، ولن يلحق بمباراة افتتاح دوري أبطال أوروبا (بين 17 و19 سبتمبر)، ويفكر أنشيلوتي، الذي أدخله فعلًا أول تغيير في كأس السوبر الأوروبي بديلًا، إذا افتقر الفريق إلى التوازن في مواجهة مايوركا الماضية، فلا يبدو أن هناك بدائل أفضل من الفائز بجائزة الكرة الذهبية لتصحيح هذا العائق، وتعويض غياب لاعب حساس مثل جود بيلينغهام".

ولن يتمكن بيلينغهام من الانضمام إلى قائمة منتخب بلاده، لخوض مباراتي أيرلندا وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية، يومي 7 و10 سبتمبر المقبل.

ويعد بيلينغهام، الضربة الثانية لكارلو أنشيلوتي مدرب الملكي، والذي عانى صدمة أولى بإصابة كامافينغا، بالتواء في الرباط الجانبي بركبته اليسرى قبل كأس السوبر الأوروبي.