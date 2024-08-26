يبدو أن نادي الزمالك مقبل على لعنة "النجم الأوحد"، والتي تخص لاعبه أحمد سيد "زيزو" شبيهة بما وجده باريس سان جيرمان مع الفرنسي كيليان مبابي، الذي رحل مع نهاية عقده إلى ريال مدريد، ولكن قبل ذلك حدثت خلافات كبيرة مع إدارة النادي الفرنسي، وما زالت مستمرة.

كيليان مبابي دخل في الموسم الأخير من عقده مع سان جيرمان وسعت الإدارة الباريسية بشتى الطرق لإقناعه بتجديد عقده، لكنه رفض وتمسك بموقفه لتقوم الإدارة بمعاقبته واستبعاده من الفترة التحضيرية قبل انطلاق الموسم، قبل أن يتم حل الأمر بشكل ودي، ويعود مبابي للمشاركة مع الفريق، ولكن في النهاية رحل بشكل مجاني إلى ريال مدريد، رغم كل الإغراءات التي عرضت عليه للبقاء مع سان جيرمان.

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أزمة زيزو

الأمر ذاته يتكرر حاليًّا مع أحمد سيد "زيزو"، نجم الزمالك، الذي تسعى إدارة النادي الأبيض بكل قوة للإبقاء عليه في ظل تبقي عام واحد في عقده، وبالتالي يحق له التفاوض مع أي ناد في الميركاتو الشتوي المقبل.

وتلقى اللاعب عرضًا قويًّا من نادي نيوم السعودي، الناشط بدوري يلو، وهو ما تدرس إدارة الزمالك الموافقة عليه للاستفادة من عدم الرحيل بشكل مجاني.

وذكرت أحدث التقارير، أنه يوجد اتفاق مبدئي بين نادي نيوم والزمالك، من أجل حسم صفقة انتقال أحمد زيزو لمدة موسمين، مقابل 5 ملايين و250 ألف دولار، على أن تكون الـ48 ساعة المقبلة حاسمة لمصير اللاعب.

واشترط الزمالك الحصول على نسبة 25%، حال إعادة بيع نيوم لزيزو، ويجري أيضًا التفاوض في النواحي القانونية لضمان عودة اللاعب إلى الزمالك مجددًا.

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عرض الزمالك

في الوقت ذاته، كشفت تقارير إعلامية نقلًا عن أحمد سليمان، عضو مجلس الزمالك، كواليس العرض الذي تقدمت به إدارة القلعة البيضاء لإقناع زيزو بالبقاء وتجديد عقده.

وأشارت القناة إلى أن العرض يتمثل في راتب سنوي قيمته 60 مليون جنيه دون تحمل الضرائب، كما إن هناك فرصة للحصول على مقدم تعاقد من داخل هذا المبلغ.

وأكدت القناة أن إدارة الزمالك منحت زيزو مهلة لحسم قراره خلال 48 ساعة وإلا سيتجه مجلس الإدارة للتفكير في رحيل اللاعب والتفاوض بشأن بيعه إلى الفريق السعودي.

رد زيزو

وحرص زيزو للخروج والرد بشكل مبهم على كل ما يثار حوله، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام"، قائلًا: "كل ما يحدث يوضح لك، أننا فاضين غير منشغلين، ولا يوجد سوى شيء واحد، وأن الحياة حاليًّا عبارة عن اثنين يجلسان مع بعضهما البعض ليفكرا كيف يكذبان على الناس".

وأضاف: "اثنان يفكران كيف يتم فبركة الأخبار والكذب وإثارة الجدل وكيفية البحث عن التفاعل.. سأتحدث عن كل شيء في الوقت المناسب".

وتخشى جماهير الزمالك أن تصيب "لعنة النجم الأوحد" غرفة ملابس الفريق، وتحدث أزمة بين اللاعبين بسبب عرض مبالغ خرافية للإبقاء على زيزو، في ظل أزمة مالية خانقة تضرب جنبات النادي، وتتسبب في معاقبته من جانب "فيفا" وغلق باب القيد، حتى الآن، بسبب مستحقات سابقة للاعبين ومدربين.