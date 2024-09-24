مانشستر سيتي وتشيلسي يتقدمان في كأس الرابطة الإنجليزية (فيديو)

تقدم مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الرابطة المحترفة الإنجليزية بعد خوض منافسات الدور الثالث مساء الثلاثاء.

وفاز مانشستر سيتي على حساب واتفورد بنتيجة 2-1 في الدور الثالث للبطولة بعدما سجل جيريمي دوكو وماتيوس نونيز ثنائية السيتي في الدقيقتين 5 و38، بينما أحرز هدف واتفورد توم إينس في الدقيقة 86.

وحقق تشيلسي فوزًا عريضًا على حساب بارو بخماسية دون رد في المرحلة نفسها.

وأحرز خماسية البلوز كريستوفر نكونكو "هاتريك" في الدقائق 8 و15 و75 وجواو فيليكس في الدقيقة 28 وبيدرو نيتو في الدقيقة 48.

وصعد أستون فيلا على حساب ويكومب وندرز بنتيجة 2-1 كما تغلب ليستر سيتي على حساب وال سال بنتيجة 3-0 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف.

ويلعب آرسنال مع بولتون مساء اليوم الأربعاء كما يلتقي ليفربول منافسه وست هام يونايتد، بينما يواجه نيوكاسل منافسه، ويمبلدون يوم الثلاثاء المقبل.

وتأهلت أندية ستوك سيتي وساوثهامبتون وبريستون وكريستال بالاس وبرينتفورد ومانشستر يونايتد.

وحقق ليفربول لقب كأس الرابطة في الموسم الماضي وهو الفريق الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 10 مرات.