الكونفدرالية الأفريقية: بيراميدز يطيح بفيوتشر ويتأهل لدور الـ8

تأهل نادي بيراميدز المصري إلى دور الـ 8 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تغلبه على مواطنه فيوتشر 2/1، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات.

أحرز علي جبر، الهدف الأول لبيراميدز، في الدقيقة 15 من الشوط الأول، الذي النتهى بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وأضاف عبدالله السعيد، الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 39 قبيل نهاية المباراة أحرز أحمد عاطف، هدف فيوتشر الوحيد.