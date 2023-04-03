الكونفدرالية الأفريقية: بيراميدز يطيح بفيوتشر ويتأهل لدور الـ8
تأهل نادي بيراميدز المصري إلى دور الـ 8 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تغلبه على مواطنه فيوتشر 2/1، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات.
أحرز علي جبر، الهدف الأول لبيراميدز، في الدقيقة 15 من الشوط الأول، الذي النتهى بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.
وأضاف عبدالله السعيد، الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 52 من عمر المباراة.
وفي الدقيقة 39 قبيل نهاية المباراة أحرز أحمد عاطف، هدف فيوتشر الوحيد.
وبتلك النتيجة تأهل بيراميدز إلى دور الثمانية بعدما ارتفع رصيده إلى 11 نقطة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف الجيش الملكي المغربي.
بينما ودع فيوتشر البطولة بعدما تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث.
ويحتل فريق الجيش الملكي المغربي صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة.
ويتواجد أسكوا كارا التوجولي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
يانغ أفريكانز يعزز صدارته لمجموعة المنستيري
وفي وقت سابق عزز يانغ أفريكانز التنزاني صدارته للمجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بفوزه خارج أرضه على مازيمبي الكونغولي في ختام دور المجموعات، اليوم الأحد.
وسجل هدف الضيوف والمباراة الوحيد فريدي موسى في الدقيقة 63 ليرتفع رصيد الفريق التنزاني إلى 13 نقطة في الصدارة، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد المنستيري التونسي صاحب المركز الثاني، والذي تأهل مع يانج أفريكانز لدور الثمانية منذ الجولة الماضية.
وتجمد رصيد مازيمبي عند ثلاث نقاط في ذيل الترتيب، ويتأخر بفارق نقطتين عن ريال باماكو المالي الذي سيلعب في تونس مع المنستيري، في وقت لاحق اليوم.
أسيك يقتنص الصدارة من ريفرز يونايتد
وفي المجموعة الثانية، اقتنص أسيك ميموزا من ساحل العاج الصدارة بفوزه 1- صفر على ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط على منافسه بعد تأهل الفريقين لدور الثمانية الجولة الماضية.
جاء هدف أسيك بعد دقيقتين من البداية عبر موفوس تريسور.
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، تعادل ديابل نوار من الكونغو سلبيا مع ضيفه موتيما بيمبي الكونغولي بعد خروجهما من البطولة.
ويحتل ديابل نوار المركز الثالث بست نقاط، مقابل ثلاث نقاط لموتيما بيمبي.