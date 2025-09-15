أول تحرك من الهلال السعودي لإنهاء أزمة هروب لودي

فجر المدافع البرازيلي لنادي الهلال السعودي لودي ضجة قوية في أوساط فريقه بعدما قرر اللاعب فسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد احتجاجا على استبعاده من قائمة الفريق المحلية.

وأعلن لودي فسخ عقده الذي يمتد حتى 30 يونيو 2026، بعد قرار الإدارة استبعاده من قائمة الفريق في الدوري السعودي للمحترفين، إذ اختار الرحيل عن ناديه والعودة إلى البرازيل.

وكشفت مصادر إخبارية قريبة من نادي الهلال عن أول تحرك رسمي لتطويق أزمة لودي المفاجئة التي تأتي بعد أيام قليلة من بداية الموسم الجديد.

وقالت المصادر ذاتها إن مجلس إدارة الهلال عبر اللجنة القانونية للنادي بدأت في تحركات حثيثة بالفعل لتسوية النزاع مع المدافع البرازيلي لودي لتفادي وصول القضية إلى أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبات الهلال أمام ضرورة الاستغناء عن بعض لاعبيه الأجانب في القائمة المحلية الخاصة بدوري روشن للمحترفين بسبب ارتفاع عددهم، حيث يتوجب سحب بعض الأسماء من قائمة الدوري وتسجيلهم فقط في المسابقة الآسيوية على غرار ما حدث مع الصربي ميتروفيتش الذي رفض الأمر في البداية قبل الرحيل إلى نادي الريان القطري.

ورفض لودي الاستغناء عن خدماته في الدوري والاكتفاء بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة ليقرر فسخ عقده من جانب واحد والهروب إلى البرازيل.

وكشف النجم البرازيلي عبر حسابه على منصة "إنستغرام" فسخ تعاقده مع الهلال بسبب رغبته في المشاركة أساسيا في كل المنافسات.

وقال لودي: "في مطلع 2024 انضممت إلى أكبر ناد في آسيا، بعقد لثلاث سنوات ونصف، وقاتلت من أجل هذا النادي".

وتابع: "أنا فخور باللعب للهلال، الذي حاربت من أجل تحقيق أهدافه، وكرست نفسي بشكل تام ودافعت عن قوة الكرة السعودية".

وانضم لودي إلى الهلال في بداية موسم 2023 ـ 2024 قادما من أولمبيك مارسيليا الفرنسي وشارك في 35 مباراة في الدوري السعودي أحرز فيها 3 أهداف.

وفي المقابل وافق البرازيلي ليوناردو على قرار إدارة الهلال قيده في القائمة الآسيوية بعد موافقته على ذلك من قبل ، وتم توقيع اتفاقية رسمية مع اللاعب بذلك .