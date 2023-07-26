رسميًا: الهلال السعودي يضم البرازيلي مالكوم
أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده رسميًا مع البرازيلي مالكوم فيلبي، مهاجم نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي.
وكان ألكسندر ميدفيديف، رئيس نادي زينيت أعلن، مؤخرًا، بيع مالكوم إلى الهلال السعودي.
ونشر نادي الهلال مقطع فيديو لرسوم متحركة يستعرض فيه صفقاته السابقة، هذا الصيف، قبل أن يختمه بعبارة: "مرحبا بك مالكوم".
وأرفق الهلال مقطع الفيديو بعبارة: "راقص يُكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبا".
ولم يكشف الهلال عن قيمة الصفقة لكن ألكسندر ميدفيديف رئيس زينيت قال سابقا في تصريحات نقلتها وكالة (ريا نوفوستي) الروسية للأنباء إن الفريق السعودي توصل لاتفاق لضم مالكوم مقابل 60 مليون يورو (66.286 مليون دولار).
وأصبح مالكوم، مهاجم برشلونة السابق البالغ من العمر 26 عامًا، رابع صفقات الهلال في الصيف الحالي بعد السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي، والبرتغالي روبن نيفيز من ولفرهامبتون، وأندرارز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش من لاتسيو.
وبدأ مالكوم، البالغ من العمر 26 عامًا، مسيرته مع كورينثيانز البرازيلي، وتُوج بلقب الدوري في 2015، وفي 2016 انضم لصفوف بوردو الفرنسي، ثم انتقل إلى برشلونة الإسباني مقابل 41 مليون يورو.
وخلال موسم واحد بقميص البلوغرانا سجل 4 أهداف، وصنع 2 في 24 مباراة بجميع المسابقات، محققًا لقب الدوري الإسباني.
ورحل "مالكوم" إلى زينيت الروسي، في صيف 2020، وخلال 106 مباريات سجل 42 هدفًا، وصنع 24، وحصد خلالها 9 ألقاب.