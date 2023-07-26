رسميًا: الهلال السعودي يضم البرازيلي مالكوم

وكان ألكسندر ميدفيديف، رئيس نادي زينيت أعلن، مؤخرًا، بيع مالكوم إلى الهلال السعودي.

ونشر نادي الهلال مقطع فيديو لرسوم متحركة يستعرض فيه صفقاته السابقة، هذا الصيف، قبل أن يختمه بعبارة: "مرحبا بك مالكوم".

وأرفق الهلال مقطع الفيديو بعبارة: "راقص يُكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبا".

ولم يكشف الهلال عن قيمة الصفقة لكن ألكسندر ميدفيديف رئيس زينيت قال سابقا في تصريحات نقلتها وكالة (ريا نوفوستي) الروسية للأنباء إن الفريق السعودي توصل لاتفاق لضم مالكوم مقابل 60 مليون يورو (66.286 مليون دولار).