البنزرتي وشواط يشعلان الجدل قبل قمة النجم الساحلي والإفريقي بالدوري التونسي

تصاعد الجدل في أوساط فريقي النادي الإفريقي والنجم الساحلي قبل القمة المرتقبة يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من الدوري التونسي للمحترفين.

ويأتي "كلاسيكو" الدوري التونسي في مرحلة مبكرة جدا من عمر المسابقة، ليضع فريقين يسعيان للمنافسة على اللقب، وجها لوجه منذ الجولة الثانية وذلك على ملعب سوسة الأولمبي معقل النجم.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية تصدعا كبيرا في علاقة النجم الساحلي والإفريقي بعد أن خطف الأخير أفضل لاعبين في النجم في موسم 2024 ـ 2025 وقدم لهما إغراءات كبرى لضمهما إلى صفوفه.

ونجح الإفريقي الذي تعاقد أيضا مع المدرب فوزي البنزرتي، لقيادة الفريق الأول، في ضم كل من فراس شواط هداف الدوري التونسي للموسم الماضي برصيد 17 هدفا، بجانب الظهير الأيسر حسام بن علي الذي أنهى تجربة مع النجم دامت أكثر من 3 سنوات.

سلاح النجم لدى الإفريقي

وعاشت جماهير النجم الساحلي على وقع موجة من الجدل والغضب في آن واحد تجاه مسؤولي فريقها بعد التفريط في كل من فراس شواط وحسام بن علي إلى الإفريقي، أحد المنافسين على اللقب.

كما فتح تعاقد الإفريقي مع اللاعبَيْن المجال أمام سجال مستمر وحاد بين جماهير الفريقين، حيث اتهم مشجعو النجم الساحلي فريق الإفريقي بإغراء كل من شواط وبن علي من أجل حثهما على الخروج، واعتبروا أن تلك الإغراءات لم تكن مشروعة بل كانت بدافع إفراغ الفريق من ركائزه ودعوة اللاعبين إلى التمرد من أجل الرحيل عن صفوف النادي.

وشن مشجعو النجم الساحلي من جهة أخرى هجوما حادا على شواط بسبب رحيله عن النادي الذي أعاده إلى الواجهة من جديد وفسح له المجال ليعيد اكتشاف نفسه بعد أن لفه النسيان طيلة ما يزيد عن 4 مواسم منذ رحيله عن الصفاقسي في 2021.

وكان فراس شواط (28 عاما) والنادي الإفريقي فعّلا الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ ما يقارب 650 ألف دينار (200 ألف يورو) للرحيل عن النجم الساحلي، فيما أشارت بعض المصادر إلى أن رئيس النجم الساحلي منح شواط الامتيازات ذاتها التي عرضها الإفريقي إلا أنه رفض الاستمرار مع الفريق واختار الانتقال لنادي "باب الجديد".

البنزرتي: امتحان جديد

من جهته، أشعل فوزي البنزرتي مدرب النادي الإفريقي الجدل في أوساط مشجعي الفريقين قبل أيام قليلة من الكلاسيكو المرتقب يوم السبت بين فريقه السابق النجم وفريقه الحالي.

وتولى البنزرتي تدريب الإفريقي والنجم كأكثر الأندية التي أشرف على مقاليدها الفنية على امتداد مشواره التدريبي.

واعتبر كثير من الملاحظين أن فوزي البنزرتي الذي كسب آخر 3 مواجهات أمام الإفريقي عندما كان مدربا للنجم الساحلي، سيكون أمام امتحان حقيقي في ملعب سوسة، الملعب الذي كان شاهدا على آخر تتويج لهذا المدرب وللنجم نفسه بلقب الدوري وذلك في موسم 2022 ـ 2023.

وظل النجم الساحلي بعيدا عن الألقاب منذ آخر تتويج له في 2016، حتى قدوم فوزي البنزرتي الذي أعاده من جديد إلى منصات التتويج، لكن المثير في الأمر أن الأخير هو أيضا آخر من قاد النجم ليكون بطلا للدوري التونسي في 2016.

ويحتضن ملعب سوسة الأولمبي مواجهة النجم والإفريقي يوم السبت 16 أغسطس الجاري بداية من الساعة الرابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (18.30 بتوقيت مكة المكرمة).

وفاز الإفريقي في الجولة الأولى من الدوري التونسي للمحترفين على مستقبل المرسى (1 ـ 0) في حين انهزم النجم أمام شبيبة العمران (3 ـ 1).