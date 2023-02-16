خشية هروبه.. المدعي العام يطالب ببقاء داني ألفيس في محبسه

وناقشت المحكمة يوم الخميس الاستئناف الذي قدمه كريستوبال مارتيل محامي مدافع برشلونة السابق، والادعاءات التي وقعها المدعي العام والدفاع عن الضحية من قبل المحامية إستر غارسيا المتخصصة في جرائم الاعتداء والعنف الجسدي على المرأة.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن مكتب المدعي العام أكد أن الأصول الاقتصادية للاعب ستسمح له بضمان رحيله عن إسبانيا، وبالتالي فإن الإجراءات التي اقترحها محاموه غير كافية لضمان بقائه على التراب الإسباني.

ويؤكد الادعاء أن هناك أدلة متعددة تدين المدعى عليه المزعوم بشكل مباشر، مثل بقايا الحمض النووي الموجودة في ملابس الضحية وأرضية الحمام في ملهى ساتون الليلي حيث وقع الاعتداء.

لكن دفاع اللاعب يشكك في شهادة الشابة، حيث أشاروا إلى سلسلة من التناقضات في أقوالها لأنها لا تعاني من مشاكل في جهازها التناسلي تشير إلى وقوع اغتصاب.