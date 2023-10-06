ما سر "تيفو القنبلة" الذي رفعه جمهور النصر لبروزوفيتش؟ (فيديو)
أثار الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب نادي النصر السعودي، إعجاب وأهازيج جماهير فريقه، بعد أن تفاعل معهم قبيل انطلاق مباراة الفريق في منافسات الجولة التاسعة بالدوري السعودي.
ويستضيف النصر منافسه المتعثر أبها على ملعب "الأول بارك"، اليوم الجمعة، بالعاصمة السعودية الرياض.
ورفع جمهور النصر تيفو بكلمة “BOOM”، مع وضع شعار القنبلة التي يضعها بروزوفيتش كوشم على رقبته.
واختار جمهور النصر السعودي تيفو القنبلة لتكريم بروزوفيتش بسبب وشم القنبلة الذي يرسمه اللاعب على رقبته بشكل دائم.
وتفاعل بروزوفيتش مع التيفو ووضع يده ناحية رقبته، ثم منح الإشارة لإشعال الشماريخ.
وبعد البداية السيئة للنصر وخسارته في أول مباراتين، انطلق الفريق بقيادة كريستيانو رونالدو، ليحقق الفوز في ست مباريات متتالية ويقفز إلى المركز الرابع برصيد 18 نقطة.
وقبيل المباراة، يملك أبها ست نقاط جمعها من الفوز مرتين، بينما خسر في ست مباريات، منها آخر أربع مواجهات.