ما سر "تيفو القنبلة" الذي رفعه جمهور النصر لبروزوفيتش؟ (فيديو)

وبعد البداية السيئة للنصر وخسارته في أول مباراتين، انطلق الفريق بقيادة كريستيانو رونالدو، ليحقق الفوز في ست مباريات متتالية ويقفز إلى المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

وقبيل المباراة، يملك أبها ست نقاط جمعها من الفوز مرتين، بينما خسر في ست مباريات، منها آخر أربع مواجهات.