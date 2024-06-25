برسالة مؤثرة.. وليد عبدالله يعلن رحيله عن النصر

وانتهت علاقة الحارس الدولي السابق وليد عبدالله مع النصر بعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي خسره بركلات الترجيح أمام الهلال، بعد نهاية اللقاء في الوقت الأصلي والإضافي 1-1.

ونشر وليد عبدالله رسالة إلى جماهير النصر، عبر حسابه الرسمي في منصة "سناب شات" أعلن من خلالها رحيله عن الفريق.

وقال وليد في رسالته: "شكرًا جمهوري الغالي.. شكرًا جمهور النصر.. شكرًا للجميع بدون استثناء".

وأضاف: "كنت سعيدا بتواجدي معاكم وحققنا بطولات.. الله يوفقكم جميعًا".

واختتم صاحب الـ38 عامًا: "سامحوني على القصور.. أستودعكم الله".