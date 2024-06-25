برسالة مؤثرة.. وليد عبدالله يعلن رحيله عن النصر
أعلن وليد عبدالله حارس نادي النصر السعودي، رحيله رسميًا عن قلعة "العالمي"، بعد نهاية منافسات موسم 2024.
وانتهت علاقة الحارس الدولي السابق وليد عبدالله مع النصر بعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي خسره بركلات الترجيح أمام الهلال، بعد نهاية اللقاء في الوقت الأصلي والإضافي 1-1.
ونشر وليد عبدالله رسالة إلى جماهير النصر، عبر حسابه الرسمي في منصة "سناب شات" أعلن من خلالها رحيله عن الفريق.
وقال وليد في رسالته: "شكرًا جمهوري الغالي.. شكرًا جمهور النصر.. شكرًا للجميع بدون استثناء".
وأضاف: "كنت سعيدا بتواجدي معاكم وحققنا بطولات.. الله يوفقكم جميعًا".
واختتم صاحب الـ38 عامًا: "سامحوني على القصور.. أستودعكم الله".
يذكر أن إدارة نادي النصر أبلغت وليد عبدالله في الأول من يونيو بعدم الرغبة في تمديد عقده مع الفريق الذي انتهى بنهاية الموسم.
وكان عبد الله انضم لصفوف العالمي في الميركاتو الشتوي العام 2017، في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي الشباب.
وخاض الحارس الدولي 7 مواسم مع النصر، لعب خلالها 80 مباراة، واستقبلت شباكه 94 هدفا، وخرج بـ24 بشباك نظيفة.