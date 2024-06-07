الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة المغرب وزامبيا في تصفيات كأس العالم

ويحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على حساب تنزانيا بنتيجة 2-0 بينما يملك منتخب زامبيا 3 نقاط، ولكن بعد خوض جولتين.

وتضم المجموعة الخامسة 5 منتخبات وهي: المغرب وتنزانيا وزامبيا والكونغو برازافيل والنيجر بعد انسحاب منتخب إرتيريا قبل انطلاق التصفيات.

وكان مقررًا أن تقام في هذه الجولة مواجهة بين الكونغو والنيجر ولكن المنتخب الكونغولي انسحب لرفض النيجر نقل اللقاء إلى ملعب برازافيل والتمسك بخوضها بعاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا.