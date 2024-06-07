الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة المغرب وزامبيا في تصفيات كأس العالم
يستضيف منتخب المغرب مساء اليوم الجمعة منافسه زامبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
وتقام المباراة على ملعب (أدرار) بمدينة أكادير المغربية، ويديرها الحكم السنغالي عيسى سي.
ويحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على حساب تنزانيا بنتيجة 2-0 بينما يملك منتخب زامبيا 3 نقاط، ولكن بعد خوض جولتين.
وتضم المجموعة الخامسة 5 منتخبات وهي: المغرب وتنزانيا وزامبيا والكونغو برازافيل والنيجر بعد انسحاب منتخب إرتيريا قبل انطلاق التصفيات.
وكان مقررًا أن تقام في هذه الجولة مواجهة بين الكونغو والنيجر ولكن المنتخب الكونغولي انسحب لرفض النيجر نقل اللقاء إلى ملعب برازافيل والتمسك بخوضها بعاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة 8:00 مساءً بتوقيت المغرب.
وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق محمد حسين بجانب قناة الرياضية المغربية عبر البث الأرضي.