إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على أعتاب رقم تاريخي بعد مشاركته في فوز منتخب بلاده على حساب فنزويلا فجر اليوم الجمعة، بنتيجة 3-0 في تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل ميسي ثنائية لصالح منتخب الأرجنتين في المباراة التي يعتقد المتابعون أنها الأخيرة له بقميص راقصي التانغو في بلاده مع احتمالية اعتزاله كرة القدم عقب مونديال 2026.

وعرض الاتحاد الأرجنتيني قبل بداية المباراة فيديو أهداه للنجم والقائد ليونيل ميسي، على رأسه مشهد رفعه كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

وسجل ميسي هدفا رائعا في المباراة في الدقيقة 40 بعد تمريرة حاسمة من جوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد، ثم أحرز هدفاً ثانياً له قبل النهاية.

وبمشاركته في مباراة فنزويلا، وصل ليونيل ميسي إلى 72 مباراة في تصفيات أمريكا الجنوبية، ليعادل رقم الإكوادوري إيفان هورتادو كأكثر لاعب مشاركة في التصفيات المونديالية عبر التاريخ عن قارة أمريكا الجنوبية.

وبإمكان النجم الأرجنتيني حسم الرقم القياسي حال مشاركته خلال المباراة أمام الإكوادور الأربعاء المقبل، في ختام التصفيات.

ويتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب تصفيات قارة أمريكا الجنوبية برصيد 38 نقطة، وضمن التأهل للمونديال رسمياً.