ليونيل ميسي على أعتاب رقم تاريخي

ليونيل ميسي في مباراة الأرجنتين وفنزويلاالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
05 سبتمبر 2025، 6:05 ص

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على أعتاب رقم تاريخي بعد مشاركته في فوز منتخب بلاده على حساب فنزويلا فجر اليوم الجمعة، بنتيجة 3-0 في تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل ميسي ثنائية لصالح منتخب الأرجنتين في المباراة التي يعتقد المتابعون أنها الأخيرة له بقميص راقصي التانغو في بلاده مع احتمالية اعتزاله كرة القدم عقب مونديال 2026.

منتخب الأرجنتين

هدفان وفيديو وداعي وبكاء سكالوني.. 3 لقطات لافتة في "الرقصة الأخيرة" لميسي

 وعرض الاتحاد الأرجنتيني قبل بداية المباراة فيديو أهداه للنجم والقائد ليونيل ميسي، على رأسه مشهد رفعه كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

وسجل ميسي هدفا رائعا في المباراة في الدقيقة 40 بعد تمريرة حاسمة من جوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد، ثم أحرز هدفاً ثانياً له قبل النهاية.

ميسي مع أبنائه وزميليه قبل بداية مباراة فنزويلا

بكى قبل بداية مباراة فنزويلا.. هل خاض ميسي مباراته الأخيرة في الأرجنتين (فيديو)؟

 وبمشاركته في مباراة فنزويلا، وصل ليونيل ميسي إلى 72 مباراة في تصفيات أمريكا الجنوبية، ليعادل رقم الإكوادوري إيفان هورتادو كأكثر لاعب مشاركة في التصفيات المونديالية عبر التاريخ عن قارة أمريكا الجنوبية.

وبإمكان النجم الأرجنتيني حسم الرقم القياسي حال مشاركته خلال المباراة أمام الإكوادور الأربعاء المقبل، في ختام التصفيات.

ميسي في العرض المسرحي "روكي" بالأرجنتين

ميسي يفاجئ الجمهور بحضوره عرضا مسرحيا قبل مواجهة فنزويلا (فيديو)

 ويتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب تصفيات قارة أمريكا الجنوبية برصيد 38 نقطة، وضمن التأهل للمونديال رسمياً.

