مضاربة بالأيدي.. عبد الله فلاته يفجر مفاجأة عن استبعاد نجم الاتحاد (فيديو)

فجر الإعلامي الرياضي عبد الله فلاته مفاجأة كبيرة بشأن أسباب استبعاد فواز الصقور، لاعب الاتحاد السعودي، عن مواجهة النصر، التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، وانتهت بخسارة "العميد" أمام "العالمي" ووداعه لبطولة السوبر السعودي، المقام في هونغ كونغ.

وودع الاتحاد بطولة كأس السوبر السعودي المقامة في هونغ كونغ بعد خسارته أمام النصر بنتيجة 1-2، مساء الثلاثاء.

وجاء ذلك رغم إكمال النصر المباراة بـ10 لاعبين بعد حالة الطرد التي تعرض لها السنغالي ساديو ماني.

وفشل "العميد" في تحقيق الثلاثية المحلية لأول مرة في تاريخه، حيث سبق وأن تُوج بلقبي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.

وبدا عبد الله فلاته منفعلا على الهواء بسبب خسارة الاتحاد، متهما لوران بلان، المدير الفني للفريق، بالتسبب في هذا الأمر بسبب استبعاد لاعب مهم في تشكيلته مثل فواز الصقور.

وقال فلاته في تصريحاته: "فواز الصقور دخل في مضاربة بالأيدي مع عوض الناشري وكان على المدرب والجهاز الإداري التدخل للصلح بينهما".

ويرتبط الصقور، البالغ 29 عاما، مع الاتحاد بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2028، وكان تم استبعاده من معسكر الفريق الخارجي الذي اختتم أخيرا في إسبانيا والبرتغال استعدادا للموسم الجديد، قبل المشاركة في بطولة السوبر.

بينما تدرج الناشري، البالغ 23 عاما، في الفئات السنية بنادي الاتحاد، قبل أن ينضم رسميا إلى الفريق الأول عام 2020 بعقد احترافي تم تجديده في يوليو 2024 لموسمين إضافيين ينتهي 2026.

وخاض الناشري 56 مباراة بقميص "النمور"، وخلال الموسم الماضي لعب 9 مباريات في مختلف المسابقات.