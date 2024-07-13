تمديد العقد.. مكافأة للنصر السعودي ورونالدو

كشفت تقارير صحفية عن وجود مفاوضات بين كريستيانو رونالدو، نجم النصر، والنادي السعودي من أجل تمديد عقده لعام إضافي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "Givemesport" الذي أكد أن التمديد سيشهد زيادة في راتب كريستيانو رونالدو، الذي يبلغ 200 مليون يورو في الوقت الحالي.

وجود رونالدو في النصر كان مفيدًا للنادي السعودي على مدى عام ونصف العام، على الرغم من عدم تحقيق أي بطولة رسمية، وكذلك كان مفيدًا للنجم البرتغالي نفسه، لهذا فعملية التمديد ستكون بمثابة مكافأة لكليهما، لعدة أسباب، منها ما يأتي:

هداف الدوري

وصل كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي في يناير من العام الماضي 2023، بعد انتهاء كأس العالم في قطر بأيام.

ورغم وصوله المتأخر استطاع رونالدو أن يسجل بدايته على نحو مميز في الدوري السعودي، محرزًا 14 هدفًا مع النصر، ومحتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب هدافي البطولة في نصف موسم فقط.

لذلك كان من المنطقي أن يكتسح الترتيب في جدول هدافي الموسم الجديد، كونه خاضه منذ اللحظة الأولى، وقد فعل ذلك بالفعل، بالوصول إلى 35 هدفًا بفارق سبعة أهداف عن أقرب منافسيه أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، و16 هدفًا عن هداف الموسم السابق عبد الرزاق حمد الله.

صاحب الخطوة الأولى

في يناير 2023 كان النجوم المحترفون في الدوري السعودي يأتون من فرق متوسطة وأقل من المتوسطة في أوروبا.

كانت الأسماء تنحصر في أمثال أوديون إيغالو، ورومارينيو وأندرسون تاليسكا، وغيرهم من أصحاب المهارات المميزة، لكنهم لم يكونوا قط نجوم صف أول.

كريستيانو رونالدو هو أول لاعب من الطراز العالمي ينضم للدوري السعودي، وفتح من بعده الباب لنجوم كبار أمثال كريم بنزيما، ونيمار دا سيلفا، ورياض محرز، ونغولو كانتي، وغيرهم من أجل الانضمام للبطولة الأكبر في الشرق الأوسط حاليًا.

القائد في مواجهة الهلال

خلال عام ونصف العام لم ينجح النصر في حصد أي لقب على نحو رسمي في السعودية، لكنه حصد بطولة ودية أمام الهلال كانت هي كأس البطولة العربية للأندية الأبطال.

أهمية تلك البطولة تأتي من كونها البطولة الوحيدة التي اقتنصها النصر من الهلال والاتحاد في ظرف عام ونصف العام، وفي كون رونالدو هو من قاده للظفر بها.

لذلك فتمديد تعاقد النجم البرتغالي لفترة إضافية في صفوف النصر قد يمنحهم الفرصة من أجل القتال مجددا على بطولة مختلفة هذه المرة، لعلها تكون رسمية.

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تأثير رهيب على الشباب

من ضمن مزايا استمرار كريستيانو رونالدو هو تأثيره الكبير على كل من حوله من النجوم، كبارا وشبابا، وإن كان تأثيره على الشباب أكبر.

يعد رونالدو مثالًا يحتذى به بالنسبة للكثير من نجوم كرة القدم حول العالم، لكن ماذا عن هؤلاء الذين يشاهدونه كل يوم في التدريبات ويتأثرون به على نحو مباشر.

تأثير رونالدو على شباب النصر، وحتى كبارهم سيكون له مفعول السحر على أداء هؤلاء النجوم في المستقبل، عندما يرحل هو ويترك لهم المجال للقيام بأشياء اعتاد القيام بها، كالتسجيل والصناعة، والمراوغة، وغيرها من الأشياء التي يتطلب الوصول إليها التزاما وقوة عزيمة مثل تلك التي يتمتع بها رونالدو.