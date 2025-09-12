11 نجما سعوديا كبيرا بدون ناد.. من هم؟

انتهت فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي لكرة القدم والتي شهدت عدة صفقات جديدة.

ورغم تسابق الأندية السعودية على تدعيم صفوفها بالعديد من الصفقات المحلية والأجنبية إلا أن هناك عدة لاعبين سعوديين وجدوا أنفسهم دون الارتباط بأي فريق.

أخبار ذات علاقة نجوم من العيار الثقيل.. أبرز 5 راحلين عن الدوري السعودي

ورصدت صحيفة "الرياضية" 11 لاعباً سعودياً لا يرتبطون بأي فريق حالياً على رأسهم الحارس المخضرم عبد الله المعيوف نجم الهلال والاتحاد السابق.

ورحل المعيوف عن صفوف نادي الشباب عقب نهاية عقده ولم يوقع لأي فريق آخر في دوري روشن.

أخبار ذات علاقة أغلى 10 صفقات في الدوري السعودي

نفس الأمر تكرر مع نواف العابد نجم الهلال السابق صاحب الـ 35 عاماً والذي لم يجدد عقده مع فريقه السابق الرياض وأصبح بلا فريق.

وتضم القائمة أيضاً عبد الله العويشر حارس مرمى الاتفاق السابق بجانب محمد آل فتيل مدافع النصر وأيضاً نوح الموسى لاعب وسط فريق الفتح.

أخبار ذات علاقة عمر السومة يختار أفضل 6 مهاجمين في الدوري السعودي

وشملت القائمة أيضاً عوض خميس لاعب الأخدود بجانب خالد كعبي جناح الفيحاء وطارق عبد الله لاعب وسط ضمك.

ويظهر أيضاً اسم سامي الخيبري لاعب الفيحاء بجانب محمد الفهيد لاعب وسط الفتح وعبد الله حسون لاعب القادسية.