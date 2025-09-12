logo
11 نجما سعوديا كبيرا بدون ناد.. من هم؟

عبد الله المعيوف حارس مرمى الشباب السعوديالمصدر: حساب الشباب السعودي عبر إكس
انتهت فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي لكرة القدم والتي شهدت عدة صفقات جديدة.

ورغم تسابق الأندية السعودية على تدعيم صفوفها بالعديد من الصفقات المحلية والأجنبية إلا أن هناك عدة لاعبين سعوديين وجدوا أنفسهم دون الارتباط بأي فريق.

 ورصدت صحيفة "الرياضية" 11 لاعباً سعودياً لا يرتبطون بأي فريق حالياً على رأسهم الحارس المخضرم عبد الله المعيوف نجم الهلال والاتحاد السابق.

ورحل المعيوف عن صفوف نادي الشباب عقب نهاية عقده ولم يوقع لأي فريق آخر في دوري روشن.

 نفس الأمر تكرر مع نواف العابد نجم الهلال السابق صاحب الـ 35 عاماً والذي لم يجدد عقده مع فريقه السابق الرياض وأصبح بلا فريق.

نواف العابد

وتضم القائمة أيضاً عبد الله العويشر حارس مرمى الاتفاق السابق بجانب محمد آل فتيل مدافع النصر وأيضاً نوح الموسى لاعب وسط فريق الفتح.

 وشملت القائمة أيضاً عوض خميس لاعب الأخدود بجانب خالد كعبي جناح الفيحاء وطارق عبد الله لاعب وسط ضمك.

ويظهر أيضاً اسم سامي الخيبري لاعب الفيحاء بجانب محمد الفهيد لاعب وسط الفتح وعبد الله حسون لاعب القادسية.

