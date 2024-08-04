فجر أحمد شوبير، حارس مرمى وقائد الأهلي المصري الأسبق، مفاجآت عديدة عبر لقاء المقاولون العرب الذي حسمه الفريق الأحمر بنتيجة 4-0 مساء الأحد في لقاء مؤجل من الجولة 23 للدوري.

ويحتاج الأهلي إلى نقطة واحدة من أجل التتويج بشكل رسمي بلقب الدوري المصري للمرة 44 في تاريخه.

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وأكد شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع إكس أن محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الفريق سيخوض تدريباته مع الفريق بشكل طبيعي اليوم الاثنين.

وأضاف "كهربا حزين لعدم المشاركة، ولكن غيابه عن التدريبات في اليومين الماضيين لحصوله على راحة بأمر طبيب الفريق".

وأشار إلى أن محمد مجدي "أفشة" صانع الألعاب غاضب بشدة، ولكنه سيخوض المباريات القادمة موضحًا أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني سيجتمع اللاعب خلال الساعات القادمة.

وأوضح أن محمد عبد المنعم مدافع الفريق يرغب في الرحيل إلى أوروبا مؤكدًا أن الأهلي لا يمانع رحيله بشرط رفع المقابل المالي.

وواصل "الأهم من كل ذلك أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني رفض تمامًا فكرة خوض كأس مصر، وسيسافر إلى بلاده عقب نهاية الدوري المصري يوم 17 أغسطس الجاري لقضاء الإجازة".

وتابع "كولر سيترك القرار للإدارة لخوض الكأس بقيادة المدرب المساعد سامي قمصان أو عدم اللعب".

وأتم قائلًا "أما عن الصفقات، فهذا موال كبير يحتاج إلى حلقة كاملة".

وأعلن الاتحاد المصري مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس مصر، ومن بينها لقاء الأهلي وفاركو يوم 20 أغسطس الجاري.