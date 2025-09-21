بث مباشر لمباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

يستقبل برشلونة مساء اليوم الأحد منافسه خيتافي ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانطلقت مباريات اليوم الأحد في الدوري الإسباني بتعادل رايو فاييكانو مع ضيفه سيلتا فيغو بهدف لكل منهما، كما تعادل أتلتيكو مدريد بالنتيجة نفسها مع مضيفه ريال مايوركا.

ويحتل برشلونة بقيادة مدربه هانز فليك المركز الثاني برصيد 10 نقاط خلف ريال مدريد المتصدر بفارق 5 نقاط، بينما يحتل خيتافي المركز السابع برصيد 9 نقاط.

ويتابع "إرم نيوز" في السطور القادمة أحداث مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني.

التشكيل الرسمي

رافينيا يكمل 150 مباراة مع برشلونة

انطلاق المباراة

الدقيقة 5: كرة عرضية خطيرة من برشلونة تمر دون فاعلية

الدقيقة 10: خطأ لصالح خيتافي خارج منطقة جزاء برشلونة

أجواء ممطرة في ملعب المباراة

الدقيقة 15: هدف التقدم لصالح برشلونة عن طريق فران توريس